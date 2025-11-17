المركز القومي للبحوث ينجح في إنتاج أقمشة مضادة للبكتيريا والفيروسات

18 حجم الخط

أعلن المركز القومي للبحوث عن تمكنه من إنتاج أقمشة متطورة مضادة للبكتيريا والفيروسات وذات قدرة عالية على مقاومة الميكروبات، في خطوة تُعد إنجازًا علميًا جديدًا يدعم الصناعة الوطنية ويفتح المجال أمام تصنيع منتجات طبية وصحية محلية بجودة عالمية.

وأكد الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث أن هذا الإنجاز يأتي ضمن استراتيجية قومية تستهدف توطين التكنولوجيا الحديثة وتطوير تطبيقات علمية قابلة للتنفيذ الصناعي، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتقليل الاعتماد على المواد المستوردة، خاصة في القطاعات الطبية والغزل والنسيج.

وأشار رئيس المركز إلى أنه يتم العمل حاليًا على تطوير عدد من المشروعات البحثية بالتعاون مع الجامعات والقطاعات الصناعية، منها تصميم مواد صديقة للبيئة، وإنتاج منسوجات وقائية تستخدم في المستشفيات وغرف العمليات، بالإضافة إلى دراسات متقدمة في مجال مقاومة الفطريات والميكروبات.

إطلاق برنامج بحثي لدعم الباحثين وطلاب الدراسات العليا

كما أعلن عن إطلاق برنامج بحثي لدعم الباحثين وطلاب الدراسات العليا، بهدف تأهيل كوادر علمية قادرة على الابتكار، موضحًا أنه تم توفير فرص تمويل ومنح بحثية لمشروعات تطبيقية ترتبط مباشرة باحتياجات السوق المحلي.

وكشف رئيس المركز القومي للبحوث عن مبادرات تعاونية مع عدد من الشركات والمصانع لتحويل النتائج العلمية لمنتجات جاهزة للتسويق، مشددًا على أهمية الربط بين البحث العلمي والصناعة، وضرورة نقل التكنولوجيا الحديثة إلى خطوط الإنتاج.

وأكد أن الاهتمام بالمخرجات العلمية التطبيعية، وليس فقط النظرية، أصبح ضرورة لدعم خطط التنمية، مشيرا إلى أن المركز شارك مؤخرًا في عدد من المشروعات الاستراتيجية في مجالات الزراعة، والصحة، والدفاع الكيميائي والبيولوجي.

ويستمر المركز القومي للبحوث في تعزيز دوره كأكبر مؤسسة بحثية في مصر والشرق الأوسط، من خلال تطوير البنية التحتية للمعامل وتنشيط التعاون الدولي، بما يضمن مواكبة التطورات التقنية العالمية وتحويل الأبحاث إلى منتجات تخدم المجتمع وتدعم الصناعة المصرية.

