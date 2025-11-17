الإثنين 17 نوفمبر 2025
حوادث

الأمن يكشف ملابسات شخص يحمل سلاحًا داخل دار الأوبرا

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات شخص يحمل سلاحًا داخل دار الأوبرا
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى فيه أحد الأشخاص أن شخصًا يحمل سلاحًا ناريًا قام بتتبعه داخل دار الأوبرا المصرية بمنطقة الزمالك بالقاهرة وتصويره أثناء حديثه مع أصدقائه.

 

تفاصيل الواقعة

تبين من الفحص أن الشخص الظاهر بالصور فرد شرطة من قوة إدارة البحث الجنائي بقطاع شرطة السياحة والآثار، وكان متواجدًا في مكان خدمته بساحة دار الأوبرا ضمن خدمات تأمين فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المنعقد حاليًا.
 

كما أكدت التحريات عدم صحة ادعاء تتبعه لأي شخص أو تصويره.

 

الإجراءات القانونية

تتخذ الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الادعاءات، مع استمرار متابعة كل ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي للتحقق من صحتها.

