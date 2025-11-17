تلف محصول زراعي يشعل مشاجرة دامية بالدقهلية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بمحافظة الدقهلية.

"رشقوا بعض بالحجارة "...القبض على المتورطين فى مشاجرة الدقهلية



وبالفحص تبين تلقى مركز شرطة الجمالية بمديرية أمن الدقهلية بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بين طرف أول 5 أشخاص، وطرف ثان 4 أشخاص جميعهم مقيمين بدائرة المركز ؛ لخلافات بينهم بسبب تلف محصول زراعى يتقاسمه الطرفين تبادلا خلالها التعدى على بعضهم بالضرب والتراشق بالحجارة.



وتمكن رجال الشرطة من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.