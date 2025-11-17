الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تلف محصول زراعي يشعل مشاجرة دامية بالدقهلية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بمحافظة الدقهلية.

ضبط 27 شركة بدون ترخيص للنصب على المواطنين بزعم تنظيم برامج الحج والعمرة

ضبط قائد سيارة اصطدمت بسيدة أثناء عبورها الطريق بأسيوط

"رشقوا بعض بالحجارة "...القبض على المتورطين فى مشاجرة الدقهلية 


وبالفحص تبين تلقى مركز شرطة الجمالية بمديرية أمن الدقهلية بلاغا يفيد  بحدوث مشاجرة بين طرف أول 5 أشخاص، وطرف ثان 4 أشخاص جميعهم مقيمين بدائرة المركز ؛ لخلافات بينهم بسبب تلف محصول زراعى يتقاسمه الطرفين تبادلا خلالها التعدى على بعضهم بالضرب والتراشق بالحجارة. 


وتمكن رجال الشرطة من ضبط  طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة  لذات الخلافات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

