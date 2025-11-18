بولندا تفوز على مالطا 3-2 وتصعد لملحق كأس العالم

18 حجم الخط

فاز منتخب بولندا، على نظيره منتخب مالطا بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب هولندا جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 20 نقطة وتأهل رسميا لكأس العالم، بعد تفوقه بفارق ثلاث نقاط على منتخب بولندا صاحب المركز الثاني برصيد 17 نقطة الذي تأهل للملحق المؤهل

هولندا تتعادل مع بولندا

وكان منتخب هولندا قد تعادل أمام بولندا بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة بالمجموعة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وأحرز هدف منتخب بولندا ياكوب كامينسكي في الدقيقة43.

وتعادل لـ منتخب هولندا ديباي في الدقيقة 49.

