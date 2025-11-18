الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بولندا تفوز على مالطا 3-2 وتصعد لملحق كأس العالم

بولندا
بولندا
18 حجم الخط

فاز منتخب بولندا، على نظيره منتخب مالطا بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

ويتصدر منتخب هولندا جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 20 نقطة وتأهل رسميا لكأس العالم، بعد تفوقه بفارق ثلاث نقاط على منتخب بولندا صاحب المركز الثاني برصيد 17 نقطة الذي تأهل للملحق المؤهل 

هولندا تتعادل مع بولندا

 وكان منتخب هولندا قد تعادل أمام بولندا بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة بالمجموعة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وأحرز هدف منتخب بولندا ياكوب كامينسكي في الدقيقة43.

وتعادل لـ منتخب هولندا ديباي في الدقيقة 49.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بولندا كأس العالم مالطا ضد بولندا كاس العالم 2026

مواد متعلقة

الزمالك يكشف حقيقة تلقيه عروضا من أندية خليجية لشراء خوان بيزيرا

تصفيات كأس العالم.. إيطاليا تتقدم على النرويج 1-0 في الشوط الأول

أخبار الرياضة اليوم: نجوم الرياضة والمجتمع في عزاء محمد صبري.. موقف الزمالك من رحيل ناصر منسي.. محمد صلاح يكشف عن هوية مثله الأعلى.. البرتغال تصعد لكأس العالم 2026

محمد صلاح: فكرت في الانتقال للأهلي أو الزمالك، وهذه اللحظة شعرت فيها بأني أكثر من لاعب كرة

محمد صلاح: مثلي الأعلى الخطيب وحسن شحاتة وأدين بكل ما وصلت إليه لوالدي

رغم تواجده بالقائمة النهائية، محمد صلاح يغيب عن حفل الأفضل بأفريقيا لهذا السبب

فرنسا تفوز على أذربيجان بثلاثية في تصفيات كأس العالم

جاتوزو يعلن تشكيل إيطاليا أمام النرويج في كأس العالم 2026

الأكثر قراءة

بولندا تفوز على مالطا 3-2 وتصعد لملحق كأس العالم

ألمانيا تتقدم 4-0 على سلوفاكيا في الشوط الأول وتقترب من كأس العالم

حالة الطقس غدا الثلاثاء، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

جنوب إفريقيا تحذر من محاولة "تطهير" الفلسطينيين من غزة

وزير العدل يستقبل نظيره السوداني لبحث سبل التعاون القضائي المشترك

مصرع شخصين بحادث تصادم بمنطقة القبارى فى الاسكندرية

حالة الطقس غدا، شبورة كثيفة على هذه الطرق

بعد بيان الرئيس، أستاذ قانون دستوري يكشف الفرق بين التظلمات والطعون الانتخابية

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الدخان في المنام وعلاقتها بمواجهة مشكلات كبيرة

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، هؤلاء يضاعف الله لهم الأجر والثواب

المزيد
الجريدة الرسمية