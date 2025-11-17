أرقام أسامة فيصل بعد أنباء عن انتقاله إلي الأهلي

18 حجم الخط

يواصل النادي الأهلي بحثه عن تدعيم خط الهجوم استعدادا للمرحلة المقبلة من الموسم، خاصة مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وارتبط اسم أسامة فيصل، مهاجم فريق البنك الأهلي، بالانتقال للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل بحث الأحمر عن مهاجم لتعزيز خط الهجوم.

ويعد أسامة فيصل واحدا من أبرز مهاجمي الدوري المصري في الوقت الحالي، حيث تألق بشدة رفقة البنك الأهلي خلال الفترة الماضية، والذي نجح خلاله الموسم الحالي في إحراز 4 اهداف خلال 1 مباراة في الدوري الممتاز.

أرقام أسامة فيصل

وخلال الموسم الماضي شارك أسامة فيصل رفقة البنك الأهلي في 25 مباراة في جميع البطولات، بواقع 2199 دقيقة، سجل خلالها 13 هدفا وصنع هدف وحيد.

و طوال مسيرته شارك أسامة فيصل في 144 مباراة مع البنك الأهلي والزمالك بواقع 7923 دقيقة، سجل خلالها 31 وصنع 6 آخرين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

