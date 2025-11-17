بعد غياب ثنائي الفريق، توروب يبدأ البحث عن حلول هجومية قبل مواجهة شبيبة القبائل

18 حجم الخط

بدأ الدنماركي ييس توروب، المدير الفني لفريق الأهلي، في البحث عن حلول هجومية عاجلة قبل المواجهة المرتقبة أمام شبيبة القبائل الجزائري، بعد تأكد غياب الثنائي أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه بسبب الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا.

ويفقد الأهلي اثنين من أبرز عناصره الهجومية قبل أولى مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، الأمر الذي يدفع الجهاز الفني إلى إعادة ترتيب أوراقه الهجومية استعدادا للمواجهة المرتقبة.

ومن المتوقع أن يعتمد توروب على الثنائي طاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي لقيادة الخط الهجومي خلال لقاء شبيبة القبائل، في ظل غياب زيزو وتريزيجيه، مع دراسة خيارات أخرى لتعويض الثنائي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

