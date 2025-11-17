العثور على جثمان حلاق بنهر النيل في القليوبية

18 حجم الخط

عثر رجال الإنقاذ النهرى، على جثمان حلاق بعد بلاغ عن اختفائه في نهر النيل.

ووفق التحقيقات الأولية، تبين أن المتوفى كان يعاني مشكلات أسرية قبل الواقعة.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى القليوبية لتحديد سبب الوفاة بدقة وإجراء المعاينة القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

