استعدادا لكأس العرب، محمد شريف يقود هجوم الفراعنة أمام الجزائر

18 حجم الخط

أعلن حلمي طولان المدير الفني لـ منتخب مصر المشارك في كأس العرب، تشكيل الفراعنة أمام منتخب الجزائر في اللقاء الودي الذي يجمعهما على ملعب إستاد القاهرة الدولي، في إطار استعدادات كل منهما للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

تشكيل منتخب مصر الثاني أمام الجزائر اليوم

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: أحمد هاني والونش وعمر فايد ويحيى زكريا.

الوسط: أكرم توفيق ومحمد النني وأفشة.

الهجوم: مصطفى سعد ميسي ومحمد شريف وإسلام عيسى.

موعد ودية مصر والجزائر والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام نظيره الجزائري في تمام الرابعة مساء اليوم الجمعة على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنقل المباراة قناة أون تايم سبورت 2 ويعلق عليها محمد الشاذلي.

استبعاد السولية وشلبي من معسكر منتخب كأس العرب

وقرر الجهاز الفني لـمنتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة حلمي طولان، في وقت سابق، استبعاد كل من عمرو السولية ومصطفى شلبي وأحمد ربيع، حيث تبين من الفحص الطبي إصابتهما قبل الدخول للمعسكر.

فيما قرر الجهاز الفني، استدعاء الثنائي محمد عادل من نادي سيراميكا كليوباترا، وإسلام سمير من نادي الاتحاد السكندري، للانضمام إلى معسكر المنتخب المقام حاليًّا بأحد فنادق القاهرة.

انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العرب

وانطلق الإثنين الماضي المعسكر التدريبي المغلق لمنتخب مصر الثاني استعدادًا لبطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

ويمثل المعسكر الحالي لمنتخب مصر ومواجهتا الجزائر، المرحلة الأخيرة في برنامج إعداد الفريق لبطولة كأس العرب بقطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.