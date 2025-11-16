ماسك طبيعي لتقشير بشرة الجسم وتنعيمه

18 حجم الخط

العناية بالجسم لا تقتصر فقط على الترطيب واستخدام الكريمات اليومية، بل يعتمد جزء كبير من جمال البشرة على تقشير الجسم.

وذلك بمكونات طبيعية تساعد على إزالة الخلايا الميتة، وتنعيم الملمس، وتوحيد اللون، وتحفيز الدورة الدموية، ومن أفضل الطرق الفعالة والآمنة هي تحضير ماسك تقشير طبيعي في المنزل بخطوات سهلة ونتائج مضمونة.

فوائد تقشير الجسم بالمكونات الطبيعية

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن من فوائد تقشير الجسم بالمكونات الطبيعية:-

يساعد التقشير الطبيعي على التخلص من الطبقة المتراكمة من الجلد الميت، مما يسمح للبشرة بالتنفس ويعزز تجدد الخلايا.

المكونات مثل الليمون، والقهوة، والسكر، أو الكركم تساعد تدريجيا في تفتيح آثار الشمس ودرجات الاسمرار.

الفرك الخفيف للمقشرات الطبيعية يعمل على تنشيط الدم، مما يعزز نضارة وإشراقة الجلد.

الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند وزيت الزيتون تمنح البشرة نعومة ولمعانًا بعد أول استخدام.

التقشير المنتظم يقلل من انسداد البصيلات، مما يخفف ظهور الشعر تحت الجلد و"الجلد الوزة".

تقشير الجسم

ماسك طبيعي لتقشير الجسم وتنعيمه

وأضافت نادية، أن أفضل ماسك لتقشير الجسم هو السكر البني وزيت جوز الهند والعسل، وهذا الماسك من أكثر الماسكات فعالية لأنه يجمع بين التقشير والترطيب العميق.

المكونات:-

3 ملاعق كبيرة من السكر البني يمكن استبداله بالأبيض

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

1 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون

قطرتان من زيت اللافندر اختياري للرائحة والتهدئة

طريقة التحضير:-

اخلطي السكر البني مع زيت جوز الهند جيدا حتى يصبح المزيج شبه متماسك.

أضيفي العسل وقلبي حتى يتجانس مع الخليط.

ضعي الليمون والزيوت العطرية إن رغبتى.

اتركي الخليط يرتاح 5 دقائق حتى يندمج السكر مع الزيوت.

بللي جسمكِ بالماء الدافئ لمدة 3 دقائق لفتح المسام وتليين البشرة.

ضعي كمية مناسبة من الماسك على البشرة، ثم قومي بالتدليك بحركات دائرية لمدة 5–7 دقائق.

ركزي على المناطق الخشنة مثل الكوعين، والركبتين، والكاحلين، والظهر، والمناطق الداكنة.

اتركي الماسك على جسمك لمدة 10 دقائق ليغذي البشرة.

اشطفي جسمك بالماء الفاتر، ثم جففيه بلطف.

رطبي جيدًا بزيت اللوز أو كريم ترطيب عميق.

استخدمي ماسك التقشير مرتين أسبوعيا للبشرة العادية أو الدهنية.

مرة واحدة فقط للبشرة الحساسة.

نصائح مهمة للحصول على أفضل نتيجة

تجنبي فرك البشرة بقوة حتى لا تتهيج.

بعد التقشير، لا تستخدمي عطور مباشرة على الجلد.

تناسق استخدام المقشر يعطي نتيجة أفضل من الاستخدام العشوائي.

شرب الماء بكثرة يساعد على ترطيب البشرة من الداخل.

اختاري مقشر يناسب نوع بشرتك القهوة للبشرة الدهنية، والشوفان أو العسل للبشرة الحساسة، والسكر للبشرة العادية.

