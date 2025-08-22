أسباب ظهور تقرحات الفم وطرق علاجها المختلفة

يمكن أن يسبب التهاب القولون التقرحي تقرحات في الفم، وهي علامة شائعة على المرض، وهذه القروح يمكن أن تكون مؤلمة للغاية، لكن يمكن علاجها والوقاية منها.

علاقة التهاب القولون التقرحي بتقرحات الفم

يُعرف التهاب القولون التقرحي (UC) بأنه مرض التهاب الأمعاء (IBD) الذي يسبب تقرحات في القولون.

ويمكن أن تؤثر الحالة أيضًا على أجزاء أخرى من الجهاز الهضمي، بما في ذلك الفم، وقد تكون القروح الفموية علامة على نشاط المرض أو التهاب في جهاز منفصل بالجسم، وفقًل بموقع “WebMD” الطبي.

يُعد الالتهاب السبب الرئيسي للقروح، وذلك لكون الالتهاب بأنه رد فعل مناعي ناتج عن عوامل وراثية وبيئية.

أنواع القروح الفموية المرتبطة بالتهاب القولون التقرحي

تزداد احتمالية ظهور قروح الفم خلال نوبات التهاب القولون التقرحي، كما يمكن أن تحدث نتيجة لنقص التغذية أو كأثر جانبي لبعض الأدوية. تشمل أنواع القروح الشائعة:

القروح القلاعية (قروح الفم): هي أكثر أنواع القروح شيوعًا، وتظهر على شكل تقرحات صغيرة، دائرية أو بيضاوية، ومؤلمة. تصيب حوالي 4% من مرضى التهاب القولون التقرحي، وتكون أكثر حدة وتكرارًا مقارنة بالقروح التي تصيب الأصحاء. يمكن أن تستمر من أسبوع إلى أسبوعين، وأحيانًا تصل إلى ستة أسابيع.

التهاب الفم النَباتي: طفح جلدي يظهر في الفم على شكل قروح صفراء أو بيضاء مليئة بالقيح. غالبًا ما يصيب جوانب الفم وسقفه، وقد لا يكون مؤلمًا للغاية.

التهاب الشفة الزاوي: حالة مؤلمة تصيب زوايا الفم، وتسبب احمرارًا وتشققات. قد تبدو شاحبة على البشرة الداكنة. ترتبط هذه الحالة بنقص فيتامينات B2 وB12.

التهاب اللسان: التهاب يجعل اللسان يبدو أملسًا ولامعًا، وقد يسبب حرقانًا أو صعوبة في البلع. يمكن أن يحدث بسبب نقص الحديد أو فيتامينات B أو الزنك، وهو أكثر شيوعًا في مرض كرون ولكنه يمكن أن يصيب مرضى التهاب القولون التقرحي.

علاج تقرحات الفم

يعتمد العلاج على نوع القرحة، ويشمل تدابير عامة ووسائل محددة:

الحفاظ على نظافة الفم: تنظيف الأسنان واللسان بالفرشاة والخيط بانتظام، واستخدام غسول ومعجون أسنان خالٍ من كبريتات لوريل الصوديوم (SLS).

ترطيب الجسم: شرب كميات كافية من الماء.

النظام الغذائي: تجنب الأطعمة الحارة والحمضية، ومضغ الطعام جيدًا لتجنب إصابة الفم.

للقروح القلاعية والتهاب اللسان: يمكن استخدام جل الستيرويد أو جل الليدوكائين لتسكين الألم. في الحالات الشديدة، قد يصف الأطباء أقراص أو سوائل الكورتيكوستيرويد، أو أدوية مثبطة للمناعة.

لالتهاب الفم النَباتي: يمكن استخدام الستيرويدات الموضعية أو الفموية لتقليل الالتهاب.

لالتهاب الشفة الزاوي: تُستخدم كريمات مضادة للفطريات أو المراهم المضادة للبكتيريا. يمكن أن يساعد الفازلين في منع الجفاف والتشقق.

نقص الفيتامينات: قد يوصي الطبيب بتناول مكملات غذائية، مثل فيتامين B12 أو الحديد، لعلاج القروح الناتجة عن نقص المغذيات.

الوقاية من تقرحات الفم

تُعدّ الوقاية من نوبات التهاب القولون التقرحي أفضل طريقة لمنع ظهور قروح الفم. يمكن تحقيق ذلك من خلال:

الالتزام بالعلاج

تجنب المحفزات، الامتناع عن التدخين، وتقليل تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية والمضادات الحيوية.

التحكم في التوتر وممارسة الرياضة، ويساعدان في الحفاظ على الصحة العامة.

النظام الغذائي المتوازن، تناول الأطعمة الكاملة وتجنب الأطعمة المصنعة، مع الحرص على تعويض نقص الفيتامينات والمعادن.

المتابعة الطبية

