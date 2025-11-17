الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع جدة وحفيدها غرقا في ترعة بالشرقية

إسعاف الشرقية، فيتو
إسعاف الشرقية، فيتو
18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية، اليوم الإثنين، حادثًا مأساويًا، بعدما لقيت سيدة مسنة وحفيدها الرضيع مصرعهما غرقًا، إثر انقلاب تروسيكل داخل مياه ترعة السلام بدائرة منشأة أبو عمر، فيما جرى إنقاذ 7 أشخاص آخرين ينتمون لأسرة واحدة.

مصرع شاب من الشرقية في حادث مروري بإيطاليا (صور)

 انقلاب تروسيكل يسقط عائلة كاملة في المياه ومصرع اثنين

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية يقوده “محمود.م.ح' 49 عامًا، مقيم السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وكان بصحبته والدته ”اعتدال.م.ش" 72 عامًا، وحفيدها الرضيع عبدالرحمن ال. البالغ من العمر عامًا واحدًا، إضافة إلى 7 من أقاربهم.

عجلة القيادة اختلت بيد السائق أثناء محاولته تفادي أحد المطبات 

وتبين من الفحص أن عجلة القيادة اختلت بيد السائق أثناء محاولته تفادي أحد المطبات على الطريق، ما أدى إلى سقوط المركبة في مياه ترعة السلام. وتمكن السائق والأهالي من إنقاذ جميع مستقلي التروسيكل، باستثناء والدة السائق والرضيع اللذين جرى انتشالهما بواسطة قوات الإنقاذ النهري ونقلهما إلى مستشفى بورسعيد، إلا أنهما فارقا الحياة.

طلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، وصرّحت بدفن الجثتين عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وفاة مسنة ورضيعة في إنقلاب تروسيكل بالشرقية حوادث محافظة الشرقية أخبار حوادث مصر إحصاءات حوادث الطرق في مصر اجهزة الامن بالشرقية

مواد متعلقة

أسباب زيادة الالتهابات فى الجسم بعد الأربعين وطرق علاجها

العوضي: كلام الرئيس بشأن الانتخابات يؤسس لمرحلة جديدة قوامها الاحتكام لإرادة الشعب

مهرجان أسوان يفتح باب التقديم للورش لإنتاج 10 أفلام قصيرة

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الإثنين (تحديث لحظي)

"التنسيقية" تطلق ثالث صالوناتها بالتزامن مع المرحلة الثانية من انتخابات النواب

تعليم الإسكندرية تكشف ملابسات فيديو اعتداء مدير مدرسة على طالب

شركة الباشوات تطالب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتنفيذ حكم قضائي معطّل منذ 9 سنوات وتعلن استعدادها لشراء الأرض بالسعر السائد دعمًا للدولة المصرية

صندوق التنمية الثقافية يطلق الدورة 18 من ملتقى الأقصر للتصوير بمشاركة فنانين من 14 دولة

الأكثر قراءة

“الوطنية للانتخابات” تعقد مؤتمرا صحفيا عصر اليوم بشأن توجيهات الرئيس السيسي

وسيلة لإسقاط مصر، توفيق عكاشة يكشف حقيقة استخدام المال السياسي في الانتخابات

ارتفاع الفراولة 5 جنيهات، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

3 منتخبات تحجز مقاعدها بالملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026

أول رد فعل من السيسي على أحداث بعض الدوائر الانتخابية

وزيرة التضامن تتفقد معرض "كنزي" للحرف اليدوية بديوان عام محافظة الفيوم

صفقة الموسم ضاعت، ضبط كمية من مخدرى الهيدرو والحشيش بـ150 مليون جنيه

سلطات الاحتلال ترحل مرضى غزة من مستشفيات القدس إلى وجهة مجهولة

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري اليوم الإثنين

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الإثنين (تحديث لحظي)

تعرف على سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الإثنين

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه اليوم الإثنين 17-11-2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى ميلاده، أبرز المحطات بحياة "أحمد الشرباصي" المفكر والشيخ الذي كتب للسينما والمسرح

تفسير رؤية خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة

دعاء الصباح، باب مفتوح لطلب المغفرة وراحة القلوب

المزيد
الجريدة الرسمية