مصرع جدة وحفيدها غرقا في ترعة بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية، اليوم الإثنين، حادثًا مأساويًا، بعدما لقيت سيدة مسنة وحفيدها الرضيع مصرعهما غرقًا، إثر انقلاب تروسيكل داخل مياه ترعة السلام بدائرة منشأة أبو عمر، فيما جرى إنقاذ 7 أشخاص آخرين ينتمون لأسرة واحدة.

انقلاب تروسيكل يسقط عائلة كاملة في المياه ومصرع اثنين

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية يقوده “محمود.م.ح' 49 عامًا، مقيم السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وكان بصحبته والدته ”اعتدال.م.ش" 72 عامًا، وحفيدها الرضيع عبدالرحمن ال. البالغ من العمر عامًا واحدًا، إضافة إلى 7 من أقاربهم.

عجلة القيادة اختلت بيد السائق أثناء محاولته تفادي أحد المطبات

وتبين من الفحص أن عجلة القيادة اختلت بيد السائق أثناء محاولته تفادي أحد المطبات على الطريق، ما أدى إلى سقوط المركبة في مياه ترعة السلام. وتمكن السائق والأهالي من إنقاذ جميع مستقلي التروسيكل، باستثناء والدة السائق والرضيع اللذين جرى انتشالهما بواسطة قوات الإنقاذ النهري ونقلهما إلى مستشفى بورسعيد، إلا أنهما فارقا الحياة.

طلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، وصرّحت بدفن الجثتين عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

