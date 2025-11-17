الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

العوضي: كلام الرئيس بشأن الانتخابات يؤسس لمرحلة جديدة قوامها الاحتكام لإرادة الشعب

المحامي الحقوقي طارق
المحامي الحقوقي طارق العوضي، فيتو
18 حجم الخط

قال المحامي الحقوقي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي  إن تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ما شهدته بعض الدوائر الانتخابية يشكل لحظة فارقة في تاريخ العمل السياسي المصري. 

نزاهة الانتخابات 

وأضاف: "هذه المرة الأولى التي يصدر فيها عن رئيس الجمهورية موقفا بهذه الصراحة والوضوح، مؤكدًا أن الاحتكام لإرادة الشعب هو الأساس، وأن الله هو الشاهد الأول على نزاهة القرار".

الاحتكام لإرادة الشعب 

وتابع: "لقد وجّه الرئيس رسالة لا تحتمل التأويل: لا تسامح مع أي مساس بإرادة الناخبين، ولا تردد في اتخاذ القرار الصحيح، حتى لو وصل الأمر إلى إلغاء الانتخابات في دائرة أو أكثر، هذه الكلمات أعادت الاعتبار لقيمة الصوت الانتخابي، وأعادت الاطمئنان إلى قلوب المواطنين بأن الدولة منحازة فقط للحق وللقانون".

واختتم: "إن هذا التصريح لم يكن تعليقًا عابرًا، بل وثيقة سياسية تؤسس لمرحلة جديدة قوامها: لا شرعية إلا بما يعبر عن المصريين ولا تمثيل إلا لمن اختاره الناس بإرادة حرة نقية".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه وصلته الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها. 

وأضاف الرئيس السيسي: أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في إتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية، سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا.

وتابع الرئيس: أطلب كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الإنتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تصريحات الرئيس بشأن الانتخابات المحامي الحقوقي طارق العوضي انتخابات مجلس النواب

الأكثر قراءة

“الوطنية للانتخابات” تعقد مؤتمرا صحفيا عصر اليوم بشأن توجيهات الرئيس السيسي

وسيلة لإسقاط مصر، توفيق عكاشة يكشف حقيقة استخدام المال السياسي في الانتخابات

ارتفاع الفراولة 5 جنيهات، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

3 منتخبات تحجز مقاعدها بالملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026

أول رد فعل من السيسي على أحداث بعض الدوائر الانتخابية

سلطات الاحتلال ترحل مرضى غزة من مستشفيات القدس إلى وجهة مجهولة

صفقة الموسم ضاعت، ضبط كمية من مخدرى الهيدرو والحشيش بـ150 مليون جنيه

وزيرة التضامن تتفقد معرض "كنزي" للحرف اليدوية بديوان عام محافظة الفيوم

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري اليوم الإثنين

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الإثنين (تحديث لحظي)

تعرف على سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الإثنين

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه اليوم الإثنين 17-11-2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى ميلاده، أبرز المحطات بحياة "أحمد الشرباصي" المفكر والشيخ الذي كتب للسينما والمسرح

تفسير رؤية خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة

دعاء الصباح، باب مفتوح لطلب المغفرة وراحة القلوب

المزيد
الجريدة الرسمية