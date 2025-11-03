مصرع شاب من الشرقية في حادث مروري بإيطاليا (صور)

لقي الشاب كريم عبد الحفيظ وصفي أبو زيد، من قرية نشوة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية مصرعه أمس في حادث سير مؤلم بمدينة مودينا الإيطالية.

معروف بين أهله وأصدقائه بتواضعه وأصالته

والفقيد كان مثالًا للأدب والخلق الطيب، معروفًا بين أهله وأصدقائه بتواضعه وأصالته، ما جعل نبأ وفاته صادمًا وموجعًا لكل من عرفه.

وفاة الشاب كريم عبد الحفيظ وصفي أبوزيد،فيتو

سافر إلى إيطاليا منذ فترة سعيًا لبناء مستقبله ومساعدة أسرته والاستعداد للزواج

وسافر كريم إلى إيطاليا منذ فترة سعيًا لبناء مستقبله ومساعدة أسرته والاستعداد للزواج،بحسب أحد أهالي القرية حيث عُرف بين زملائه هناك بالجد والاجتهاد وحسن الخلق، قبل أن يختطفه الموت في حادث مؤلم أوجع قلوب الجميع.

الصحف والمواقع الإيطالية تناولت الحادث،فيتو

نعاه العشرات من أبناء الشرقية والجالية المصرية في إيطاليا بكلمات مؤثرة

وضجت منصات التواصل الاجتماعي بعبارات الحزن والنعي، حيث نعاه العشرات من أبناء الشرقية والجالية المصرية في إيطاليا بكلمات مؤثرة، مؤكدين أن رحيله خسارة كبيرة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وفاة الشاب كريم أبوزيد في حادث مأساوي بإيطاليا،فيتو

موعد ومكان غسل الجثمان

وأكدت أسرته أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن موعد ومكان الصلاة عليه فور وصوله إلى أرض الوطن، ليوارى الثرى في مسقط رأسه بقرية نشوة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.