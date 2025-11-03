الإثنين 03 نوفمبر 2025
مصرع شاب من الشرقية في حادث مروري بإيطاليا (صور)

لقي الشاب كريم عبد الحفيظ وصفي أبو زيد، من قرية نشوة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية مصرعه أمس في حادث سير مؤلم بمدينة مودينا الإيطالية. 

معروف بين أهله وأصدقائه بتواضعه وأصالته

والفقيد كان مثالًا للأدب والخلق الطيب، معروفًا بين أهله وأصدقائه بتواضعه وأصالته، ما جعل نبأ وفاته صادمًا وموجعًا لكل من عرفه.

سافر إلى إيطاليا منذ فترة سعيًا لبناء مستقبله ومساعدة أسرته والاستعداد للزواج

 وسافر كريم  إلى إيطاليا منذ فترة سعيًا لبناء مستقبله ومساعدة أسرته والاستعداد للزواج،بحسب أحد أهالي القرية حيث عُرف بين زملائه هناك بالجد والاجتهاد وحسن الخلق، قبل أن يختطفه الموت في حادث مؤلم أوجع قلوب الجميع.

نعاه العشرات من أبناء الشرقية والجالية المصرية في إيطاليا بكلمات مؤثرة

وضجت منصات التواصل الاجتماعي بعبارات الحزن والنعي، حيث نعاه العشرات من أبناء الشرقية والجالية المصرية في إيطاليا بكلمات مؤثرة، مؤكدين أن رحيله خسارة كبيرة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

موعد ومكان غسل الجثمان

وأكدت أسرته أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن موعد ومكان الصلاة عليه فور وصوله إلى أرض الوطن، ليوارى الثرى في مسقط رأسه بقرية نشوة.

