تعليم الإسكندرية تكشف ملابسات فيديو اعتداء مدير مدرسة على طالب

18 حجم الخط

قال الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية: إن مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي حول الاعتداء على طالب بمدرسة النصر القومية قديم وتم تصويره منذ عامين.

تعليم الإسكندرية: فيديو قديم

وأكد أبوزيد أن واقعة ضرب طالب مدرسة النصر للبنين تعود إلى عامين وتم التحقيق فيها في حينها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح أن اللجنة فحصت الفيديو وعرضت عليه نتائج الفحص، مشيرًا إلى أن إعادة تداول الفيديو في هذا التوقيت جاء دون تحرٍّ للدقة أو التأكد من تاريخ المحتوى، مشددا على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أو مشاركة أي مواد مرئية قد تثير البلبلة بين المواطنين.

وكان الدكتور عربي أبو زيد قد قرر أمس تشكيل لجنة عاجلة لفحص الفيديو المتداول ولقيام مدير مدرسة النصر للبنين بضرب طالب، للعرض عليه واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.