تعليم الإسكندرية تكشف ملابسات فيديو اعتداء مدير مدرسة على طالب

قال  الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية: إن مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي حول الاعتداء على طالب بمدرسة النصر القومية قديم وتم تصويره منذ عامين.

تعليم الإسكندرية: فيديو قديم 

وأكد أبوزيد أن واقعة ضرب طالب مدرسة النصر للبنين  تعود إلى عامين وتم التحقيق فيها في حينها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح  أن اللجنة فحصت الفيديو وعرضت عليه نتائج الفحص، مشيرًا إلى أن إعادة تداول الفيديو في هذا التوقيت جاء دون تحرٍّ للدقة أو التأكد من تاريخ المحتوى، مشددا على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أو مشاركة أي مواد مرئية قد تثير البلبلة بين المواطنين.

وكان الدكتور عربي أبو زيد قد قرر أمس تشكيل لجنة عاجلة لفحص الفيديو المتداول ولقيام مدير مدرسة النصر للبنين بضرب طالب، للعرض عليه واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

