سياسة

"التنسيقية" تطلق ثالث صالوناتها بالتزامن مع المرحلة الثانية من انتخابات النواب

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، ثالث صالوناتها السياسية "تحت القبة - برامج المرشحين وتطلعات الناخبين"، اليوم الإثنين في تمام الثامنة مساء، بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك استكمالا لما قدمته في المرحلة الأولى من جهود توعوية وبرامج تعريفية بمرشحيها، بهدف ترسيخ ثقافة المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني المهم.

حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على تعزيز التواصل المباشر بين مرشحي التنسيقية والمواطنين

ويأتي ذلك في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على تعزيز التواصل المباشر بين مرشحي التنسيقية والمواطنين، حيث يشارك المرشحون بعرض ومناقشة برامجهم الانتخابية ورؤاهم أمام الرأي العام، وتسليط الضوء عليها مما يسهم في إثراء المشهد الانتخابي بمزيد من التنوع والمسؤولية.

أبرز ملامح البرامج الانتخابية للمرشحين

ويتناول الصالون أبرز ملامح البرامج الانتخابية للمرشحين في ملفات الإدارة المحلية وحفظ الحرف التقليدية ومعالجة قضايا التعليم والتعليم الفني والتكنولوجي، والتأمين الصحي الشامل.

ويدير الصالون محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ السابق عن التنسيقية، ويشارك فيه عدد من أعضاء ومرشحي التنسيقية، وهم إيمان الألفي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شرق الدلتا عن حزب الجبهة الوطنية، ومريم العزب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا عن حزب حماة الوطن، ود. مروة حلاوة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شرق الدلتا. 

تنسيقية شباب الأحزاب مرشحى التنسيقية لجان التنسيقية القائمه الوطنية صالون التنسيقية

الجريدة الرسمية