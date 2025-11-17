شراء سيارات وتأسيس شركات، كشف قضية غسل أموال بـ230 مليون جنيه بالجيزة

18 حجم الخط

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على عنصر جنائى لقيامه بغسـل 230 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بمحافظة الجيزة.



كان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وكشفت التحقيقات عن ارتكاب غسل الأموال عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية والسيارت، وتقدرالقيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المتهم بها 230 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.