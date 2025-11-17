الإثنين 17 نوفمبر 2025
شراء سيارات وتأسيس شركات، كشف قضية غسل أموال بـ230 مليون جنيه بالجيزة

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على عنصر جنائى لقيامه بغسـل 230 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بمحافظة الجيزة.
 

أمن البحيرة يستجيب لاستغاثة سيدة لنقلها إلى المستشفى

أزواج وقتلة.. سيدة الإسكندرية تنهي حياة شريك حياتها داخل غرفة النوم.. عروس كفر الشيخ من شهر العسل إلى المشرحة.. الإدمان والشك يقودان أسرة للمجهول بالدقهلية.. وخبراء: هذه الجرائم تحتاج إلى معالجة شاملة

كان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

 

وكشفت التحقيقات عن ارتكاب غسل الأموال عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية والسيارت، وتقدرالقيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المتهم بها 230 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

