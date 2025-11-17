أمن البحيرة يستجيب لاستغاثة سيدة لنقلها إلى المستشفى

18 حجم الخط

شهدت محافظة البحيرة، استجابة فورية من الأجهزة الأمنية لبلاغ استغاثة تقدمت به إحدى السيدات طالبةً المساعدة في نقلها إلى المستشفى نظرًا لعدم قدرتها على الحركة.

أمن البحيرة يستجيب لاستغاثة سيدة ومساعدتها لنقلها إلى المستشفى

وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوة أمنية إلى موقع المريضة، حيث قامت بنقلها على وجه السرعة إلى المستشفى الأقرب لمحل سكنها، وذلك لضمان حصولها على الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تقديم الدعم للمواطنين، خاصة في الحالات الإنسانية الطارئة، بما يعكس روح المسئولية والتفاعل الإيجابي مع بلاغات الجمهور.

