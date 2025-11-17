الإثنين 17 نوفمبر 2025
حوادث

أمن البحيرة يستجيب لاستغاثة سيدة لنقلها إلى المستشفى

أمن البحيرة يستجيب
أمن البحيرة يستجيب لإستغاثة سيدة ومساعدتها
شهدت محافظة البحيرة، استجابة فورية من  الأجهزة الأمنية لبلاغ استغاثة تقدمت به إحدى السيدات طالبةً المساعدة في نقلها إلى المستشفى نظرًا لعدم قدرتها على الحركة.

أمن البحيرة يستجيب لإستغاثة سيدة ومساعدتها لنقلها إلى المستشفى 
أمن البحيرة يستجيب لاستغاثة سيدة ومساعدتها لنقلها إلى المستشفى 

وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوة أمنية إلى موقع المريضة، حيث قامت بنقلها على وجه السرعة إلى المستشفى الأقرب لمحل سكنها، وذلك لضمان حصولها على الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب.

ضربة أمنية لتجار العملة وضبط 8 ملايين جنيه

كثافات وزحام بهذه الطرق والمحاور، حالة المرور اليوم

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تقديم الدعم للمواطنين، خاصة في الحالات الإنسانية الطارئة، بما يعكس روح المسئولية والتفاعل الإيجابي مع بلاغات الجمهور.

استجابة فورية استغاثة سيدة الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية الحالات الانسانية محافظة البحيرة

