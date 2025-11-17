ضبط شبكة بث تلفزيوني بدون ترخيص بالدقهلية

18 حجم الخط

ألقت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، القبض على شخصين لإدارتهما شبكة بث تلفزيوني لاسلكية بدون ترخيص بمحافظة الدقهلية.

ضبط شبكة بث تلفزيوني بدون ترخيص لإعادة بث القنوات المشفرة بالدقهلية

وكشفت تحريات مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، عن قيام شخصين بإنشاء وإدارة شبكة بث تلفزيوني لاسلكية بدائرتي قسم شرطة المنصورة ومركز شرطة طلخا بالدقهلية، حيث كانا يستقبلان العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة ويعيدان بثها بشفرة خاصة بهما دون تصريح من الجهات المختصة، في مخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة في استقبال الإشارة ومعالجتها، بما في ذلك وحدتا معالجة مركزية، وأربع محطات لتقوية إشارة البث اللاسلكي، بالإضافة إلى محلين لبيع أجهزة الريسيفر تحتوي على أجهزة معدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة.

وبمواجهتهما أقرّا بنشاطهما الإجرامي كما جاء في التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

