الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط شبكة بث تلفزيوني بدون ترخيص بالدقهلية

ضبط شبكة بث تلفزيوني
ضبط شبكة بث تلفزيوني بدون ترخيص
18 حجم الخط

ألقت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، القبض على  شخصين لإدارتهما شبكة بث تلفزيوني لاسلكية بدون ترخيص بمحافظة الدقهلية.

ضبط شبكة بث تلفزيوني  بدون ترخيص لإعادة بث القنوات المشفرة بالدقهلية 
ضبط شبكة بث تلفزيوني  بدون ترخيص لإعادة بث القنوات المشفرة بالدقهلية 

وكشفت تحريات مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، عن  قيام شخصين بإنشاء وإدارة شبكة بث تلفزيوني لاسلكية بدائرتي قسم شرطة المنصورة ومركز شرطة طلخا بالدقهلية، حيث كانا يستقبلان العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة ويعيدان بثها بشفرة خاصة بهما دون تصريح من الجهات المختصة، في مخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة في استقبال الإشارة ومعالجتها، بما في ذلك وحدتا معالجة مركزية، وأربع محطات لتقوية إشارة البث اللاسلكي، بالإضافة إلى محلين لبيع أجهزة الريسيفر تحتوي على أجهزة معدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة.

وبمواجهتهما أقرّا بنشاطهما الإجرامي كما جاء في التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضبط شبكة بث حقوق الملكية الفكرية المصنفات الفنية البث التلفزيوني غير المرخص الدقهلية

مواد متعلقة

أمن البحيرة يستجيب لاستغاثة سيدة لنقلها إلى المستشفى

أزواج وقتلة.. سيدة الإسكندرية تنهي حياة شريك حياتها داخل غرفة النوم.. عروس كفر الشيخ من شهر العسل إلى المشرحة.. الإدمان والشك يقودان أسرة للمجهول بالدقهلية.. وخبراء: هذه الجرائم تحتاج إلى معالجة شاملة

المرور: تحرير 898 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 55 سيارة ودراجة نارية

ضربة أمنية لتجار العملة وضبط 8 ملايين جنيه

كثافات وزحام بهذه الطرق والمحاور، حالة المرور اليوم

مواطن يهدد بإشعال النيران في نفسه وأطفاله، ومصدر أمني: الفيديو قديم

ضبط 370 متهما في قضايا مخدرات و116 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

تركت المنزل بسبب خلافات أسرية، الأمن يكشف غموض اختفاء فتاة أسيوط

الأكثر قراءة

ارتفاع الفراولة 5 جنيهات، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

3 منتخبات تحجز مقاعدها بالملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026

سعر السمك اليوم، البوري يرتفع 40 جنيهًا في سوق العبور

طن النترات العادي يتراجع 3717 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سلطات الاحتلال ترحل مرضى غزة من مستشفيات القدس إلى وجهة مجهولة

أول رد فعل من السيسي على أحداث بعض الدوائر الانتخابية

رابط وخطوات نتيجة حج الجمعيات لعام 2026

شريف قداح رئيسًا للجمعية المصرية لجراحة الأطفال للعامين 2026‑2027

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الإثنين

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه اليوم الإثنين 17-11-2025

سعر الريال القطري في البنك المركزي صباح اليوم الإثنين 17-11-2025

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة

دعاء الصباح، باب مفتوح لطلب المغفرة وراحة القلوب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية