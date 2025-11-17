الإثنين 17 نوفمبر 2025
حوادث

المرور: تحرير 898 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 55 سيارة ودراجة نارية

حملة مرورية، فيتو
حملة مرورية، فيتو
حرر رجال الإدارة العامة للمرور، 898 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في إطار توجيهات وزارة الداخلية برفع مستوى الانضباط المرورى وتحقيق السيولة على الطرق.

كثافات وزحام بهذه الطرق والمحاور، حالة المرور اليوم

مواطن يهدد بإشعال النيران في نفسه وأطفاله، ومصدر أمني: الفيديو قديم

فوائد استخدام الملصق الإلكتروني

يُعد الملصق الإلكتروني أداة رئيسية لدعم منظومة التحول الرقمي في قطاع المرور، حيث يُسهم في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها، كما يتيح تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة بجميع أنحاء الجمهورية، بما يعزز مبدأ سيادة القانون.

كما يساعد الملصق على التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، والسيارات التابعة للمناطق الحرة، ويساهم في سرعة ضبط المركبات المبلغ بسرقتها من خلال إدراج بياناتها إلكترونيًا.

حملات مرورية لضبط السيارات المتهالكة

وفي سياق متصل، تواصل الأجهزة المعنية جهودها لرفع السيارات والدراجات النارية المتروكة والمتهالكة من الشوارع، حيث تم خلال 24 ساعة رفع 55 سيارة ودراجة نارية.
كما تم ضبط 947 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة، ضمن الحملات اليومية التي تستهدف الحفاظ على سلامة قائدي المركبات والمواطنين.

