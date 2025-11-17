ضربة أمنية لتجار العملة وضبط 8 ملايين جنيه

18 حجم الخط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.

حملات لضبط جرائم النقد الأجنبي

وأسفرت الحملات الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية بقيمة مالية تقارب 8 ملايين جنيه.

وجاءت هذه الحملات بالتنسيق بين قطاع الأمن العام، الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في ظل حرص الوزارة على حماية الاقتصاد الوطني ومواجهة كل أشكال المضاربة غير المشروعة التي تؤثر على السوق المصرفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفين.

