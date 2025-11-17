الإثنين 17 نوفمبر 2025
حوادث

ضربة أمنية لتجار العملة وضبط 8 ملايين جنيه

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.

كثافات وزحام بهذه الطرق والمحاور، حالة المرور اليوم

مواطن يهدد بإشعال النيران في نفسه وأطفاله، ومصدر أمني: الفيديو قديم

حملات لضبط جرائم النقد الأجنبي 

وأسفرت الحملات الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية بقيمة مالية تقارب 8 ملايين جنيه.

وجاءت هذه الحملات بالتنسيق بين قطاع الأمن العام، الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في ظل حرص الوزارة على حماية الاقتصاد الوطني ومواجهة كل أشكال المضاربة غير المشروعة التي تؤثر على السوق المصرفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفين.

الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي أجهزة وزارة الداخلية جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى مكافحة جرائم الأموال العامة وزارة الداخلية قطاع الأمن العام

