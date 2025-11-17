كثافات وزحام بهذه الطرق والمحاور، حالة المرور اليوم

18 حجم الخط

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم الإثنين، كثافات مرورية متحركة بمحافظتي القاهرة والجيزة، وسط انتشار أمني مكثف بكافة المحاور والطرق الرئيسية، لتأمين رحلات المواطنين ومنع حدوث تكدسات مرورية.

وشهدت محاور محافظة الجيزة، وشوارع حي الدقي والعجوزة، زحامًا مروريًا، مرورًا بشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، ونزلة الدائري في اتجاه الصعيد، بالإضافة إلى محور صفط، وامتدادًا إلى مناطق النيل السياحي والهرم والبحر الأعظم والمريوطية، مرورًا بمنطقة فيصل وشارع ترسا وحتى شوارع الجيزة الرئيسية.

كثافات مرورية بدائري المنيب وشارعي التحرير والهرم وكوبرى الجلاء

كما تباطأت حركة السيارات أعلى كورنيش النيل، خاصة في الاتجاه المؤدي إلى حلوان والملك الصالح، بالإضافة إلى مناطق عين شمس وسرايا القبة، مرورًا بكوبري وحمامات القبة.

حالة المرور اليوم

وظهرت كثافات مرورية بالطريق الزراعي أمام القادم من بنها في اتجاه ميدان المؤسسة ومدينة الفسطاط.

وشملت الكثافات مناطق متفرقة بالطريق الدائري وشارع السودان، إلى جانب ميدان التحرير، منشأة الصدر، الدمرداش، غمرة، أحمد عرابي، جمال عبد الناصر، كوبري أكتوبر، عبد المنعم رياض، ومناطق وسط البلد، بالإضافة إلى ميدان لبنان، وميدان روكسي، وميدان رمسيس.

وانتشر رجال المرور بكثافة على تلك المحاور، لتنظيم حركة السير وتحقيق الانضباط، إضافة إلى ضبط المخالفات المرورية وتطبيق القانون على قائدي السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

