الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

كثافات وزحام بهذه الطرق والمحاور، حالة المرور اليوم

زحام مرورى
زحام مرورى
18 حجم الخط

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم الإثنين، كثافات مرورية متحركة بمحافظتي القاهرة والجيزة، وسط انتشار أمني مكثف بكافة المحاور والطرق الرئيسية، لتأمين رحلات المواطنين ومنع حدوث تكدسات مرورية.

مواطن يهدد بإشعال النيران في نفسه وأطفاله، ومصدر أمني: الفيديو قديم

ضبط 370 متهما في قضايا مخدرات و116 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

وشهدت محاور محافظة الجيزة، وشوارع حي الدقي والعجوزة، زحامًا مروريًا، مرورًا بشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، ونزلة الدائري في اتجاه الصعيد، بالإضافة إلى محور صفط، وامتدادًا إلى مناطق النيل السياحي والهرم والبحر الأعظم والمريوطية، مرورًا بمنطقة فيصل وشارع ترسا وحتى شوارع الجيزة الرئيسية.

كثافات مرورية بدائري المنيب وشارعي التحرير والهرم  وكوبرى الجلاء 

 

كما تباطأت حركة السيارات أعلى كورنيش النيل، خاصة في الاتجاه المؤدي إلى حلوان والملك الصالح، بالإضافة إلى مناطق عين شمس وسرايا القبة، مرورًا بكوبري وحمامات القبة.

حالة المرور اليوم

 وظهرت كثافات مرورية بالطريق الزراعي أمام القادم من بنها في اتجاه ميدان المؤسسة ومدينة الفسطاط.

 

وشملت الكثافات مناطق متفرقة بالطريق الدائري وشارع السودان، إلى جانب ميدان التحرير، منشأة الصدر، الدمرداش، غمرة، أحمد عرابي، جمال عبد الناصر، كوبري أكتوبر، عبد المنعم رياض، ومناطق وسط البلد، بالإضافة إلى ميدان لبنان، وميدان روكسي، وميدان رمسيس.

وانتشر رجال المرور بكثافة على تلك المحاور، لتنظيم حركة السير وتحقيق الانضباط، إضافة إلى ضبط المخالفات المرورية وتطبيق القانون على قائدي السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حالة المرور اليوم الطريق الدائري الطرق الرئيسية الحالة المرورية البحر الأعظم حركة السير حركة السيارات حالة المرور جمال عبد الناصر

مواد متعلقة

مواطن يهدد بإشعال النيران في نفسه وأطفاله، ومصدر أمني: الفيديو قديم

ضبط 370 متهما في قضايا مخدرات و116 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

تركت المنزل بسبب خلافات أسرية، الأمن يكشف غموض اختفاء فتاة أسيوط

تحرير 5 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات على المحال والعقارات بالمحافظات

أخبار الحوادث اليوم: مشاجرة نسائية بسبب أولوية المرور.. تحرك أمني ضد التشكيك في نزاهة انتخابات البرلمان.. مصرع 3 عناصر خطرة وضبط بؤر إجرامية لجلب وترويج المخدرات والسلاح

إعلان يقود الشرطة لضبط دجال كرموز بتهمة النصب على المواطنين

مشاجرة نسائية بسبب أولوية المرور وتحطيم سيارة فى السلام

مصدر أمنى: إجراءات حاسمة ضد مروجى شائعات التشكيك فى نزاهة انتخابات البرلمان

الأكثر قراءة

سعر السمك اليوم، البوري يرتفع 40 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 12 صنفًا في سوق العبور

3 منتخبات تحجز مقاعدها بالملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026

لليوم الثاني، انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

طن النترات العادي يتراجع 3717 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

ارتفاع الفراولة 5 جنيهات، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

نجوم هوليوود في حفل توزيع جوائز حكام الأوسكار (فيديو)

موعد مباراة مصر والجزائر الودية والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

66.68 جنيها سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الإثنين

ارتفاع الفراولة 5 جنيهات، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

6 خطوات للإبلاغ عن سرقة السيارات وإجراءاتها أون لاين، تعرف عليها

طن النترات العادي يتراجع 3717 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية