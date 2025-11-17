مواطن يهدد بإشعال النيران في نفسه وأطفاله، ومصدر أمني: الفيديو قديم

18 حجم الخط

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو يتضمن مزاعم مواطن يهدد بإشعال النيران فى نفسه وأطفاله بسبب الظروف التي يمر بها، وعلى الفور تحركت أجهزة الأمن لفحص محتوى الفيديو.

ورصدت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى ليتضح أنه قديم.

وقال مصدر أمنى، إن الفيديو قديم وسبق تداوله عام 2023، وتم فحصه في حينه واتخاذ اللازم حياله.

وأشار المصدر الأمني إلى أن ذلك يأتي ذلك فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف الحقائق وإعادة نشر مقاطع فيديو قديمة والزعم بكونها حديثة وهو ما يدلل على حالة إفلاسها ومحاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المزاعم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.