حوادث

مواطن يهدد بإشعال النيران في نفسه وأطفاله، ومصدر أمني: الفيديو قديم

مواطن يهدد بإشعال
مواطن يهدد بإشعال النيران فى نفسه وأطفاله، فيتو
شهدت منصات التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو يتضمن مزاعم مواطن يهدد بإشعال النيران فى نفسه وأطفاله بسبب الظروف التي يمر بها، وعلى الفور تحركت أجهزة الأمن لفحص محتوى الفيديو.

ورصدت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى ليتضح أنه قديم.

وقال مصدر أمنى، إن الفيديو قديم وسبق تداوله عام 2023، وتم فحصه في حينه واتخاذ اللازم حياله.

ضبط 370 متهما في قضايا مخدرات و116 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

تركت المنزل بسبب خلافات أسرية، الأمن يكشف غموض اختفاء فتاة أسيوط

وأشار المصدر الأمني إلى أن ذلك يأتي ذلك فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف الحقائق وإعادة نشر مقاطع فيديو قديمة والزعم بكونها حديثة وهو ما يدلل على حالة إفلاسها ومحاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المزاعم.

الجريدة الرسمية