وزير الرياضة ومحافظ الإسماعيلية يتابعان سير العمل بمركز الابتكار الشبابي والتعلم

تابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، خلال زيارة لمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالإسماعيلية، أعمال التطوير وبرامج الدعم الموجهة للشباب داخل المركز، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال بين النشء والشباب.

شرح تفصيلي حول أنشطة المركز

وخلال الزيارة، استمع الوزير ومحافظ الإسماعيلية إلى شرح تفصيلي حول أنشطة المركز ومساحات العمل المتاحة للشباب، وبرامج التدريب التقني وريادة الأعمال، وجهود التوسع في الخدمات المقدمة لتمكين الشباب من تنفيذ مشروعاتهم الابتكارية داخل بيئة محفزة.

أهمية مركز الابتكار

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن مراكز الابتكار تمثل إحدى الأدوات الاستراتيجية التي تعتمد عليها الوزارة في بناء قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

مشيرًا إلى حرص الدولة على دعم الإبداع التكنولوجي واحتضان المواهب الشابة، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

وكان قد شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات النسخة الثانية من «أولمبياد الصحفيين وأسرهم»، التي نظمها الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، بالتعاون مع لجنة النشاط في نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي محمد يحيى.

شارك في تنظيم الفعالية عدد من الاتحادات الرياضية، من بينها الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية والاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية والاتحاد المصري للبادل والاتحاد المصري للدارتس والاتحاد المصري للرياضة للجميع، وبمشاركة ما يقرب من 1000 صحفي وأسرهم، وذلك بحضور الكاتب الصحفى جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين.

تتضمنت الفعاليات باقة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية تشمل: كرة القدم، تنس الطاولة، ألعاب البلايستيشن، الدومينو، الدارتس، البادل، ومسابقة شد الحبل للفتيات، بما يعكس ثراء الفعاليات وقدرتها على استيعاب مختلف الفئات العمرية والاهتمامات.

