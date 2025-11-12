أشرف صبحي يلتقي شباب رياضات الدراجات النارية والسيارات قبل جولتهم في سيناء

18 حجم الخط

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لقاءً مع مجموعة من شباب رياضات الدراجات النارية والسيارات الرياضية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظيم فعاليات شبابية ورياضية على أرض سيناء، للتعرف على ما تشهده من تنمية شاملة ومشروعات قومية كبرى، بحضور أحمد عبد الخالق، مدير عام السياحة والفعاليات الرياضية، بالتعاون مع فريق family bikers للدراجات النارية، وفريق trt للسيارات الرياضية.

شهد اللقاء مناقشة الترتيبات الخاصة بتنظيم جولة بسيناء بمشاركة مجموعات من الشباب الرياضيين، بهدف نقل صورة حقيقية عن ما تحقق من إنجازات في مختلف القطاعات، وإبراز جهود الدولة في تنمية سيناء وتحويلها إلى وجهة تنموية وسياحية عالمية.

أشرف صبحي يلتقي شباب الدراجات النارية والسيارات قبل جولتهم في سيناء

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج متكامل يضم فعاليات رياضية وشبابية وثقافية، من بينها أنشطة لفرق الدراجات النارية والسيارات الرياضية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز الانتماء الوطني لدى الشباب.

أشرف صبحي يلتقي شباب الدراجات النارية والسيارات قبل جولتهم في سيناء

وأعرب شباب رياضات الدراجات والسيارات عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحدث الوطني، مؤكدين اعتزازهم بالمساهمة في إبراز جهود الدولة على أرض الواقع، ودعم رسالة التنمية والسلام التي أطلقها السيد الرئيس من سيناء.

وزير الرياضة وهاني أبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر في معسكر الإمارات

فيما عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هاني أبو ريدة جلسة مع حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، ووليد بدر المدير الإداري، للاطمئنان على الترتيبات الخاصة بمعسكر المنتخب المقام في مدينة العين الإماراتية استعدادا لخوض دورة ودية بمشاركة منتخبات أوزبكستان وإيران وكاب فيردي.

كما شهدت الجلسة الحديث عن الترتيبات والاستعدادات الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها 21 ديسمبر بالمغرب، وأيضا الترتيبات الخاصة ببطولة كأس العالم 2026، والتأكيد على دعم وزارة الرياضة واتحاد الكرة للمنتخب وتوفير جميع المتطلبات استعدادا للبطولتين.

إبراهيم حسن يحسم موقف تريزيجيه من معسكر نوفمبر

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم استبعاد محمود حسن تريزيجيه من معسكر المنتخب المقام بمدينة العين الإماراتية بسبب الإصابة.

أضاف إبراهيم حسن أنه تم التواصل بين محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر مع الجهاز الطبي للنادي الأهلي، وقد أثبتت الأشعة صعوبة لحاق تريزيجيه بمعسكر المنتخب خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر من الشهر الجاري.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مباراة ودية يوم 14 نوفمبر أمام منتخب أوزبكستان على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة كاب فيردي وإيران.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.