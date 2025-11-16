فريق من إسعاف الإسماعيلية يعيد 103 ألف لمصاب في حادث مروع

18 حجم الخط

أعاد فريق تابع لفرع هيئة الإسعاف المصرية في محافظة الإسماعيلية مبلغ بقيمه 103 ألف جنيه لمصاب اصيب، اليوم الأحد، في حادث مروع وقع بطريق الإسماعيلية الزراعي – اتجاه القصاصين، أمام منطقة الجرايشة.

وكانت قد اصطدمت سيارة رقم (ر س د 4717) بعمود إنارة، مما أسفر عن إصابة قائدها بإصابات بالغة.

المصاب من محافظة الشرقية

وتبين أن اسم المصاب صادق عبد المنعم صادق حسانين، 34 عامًا، مقيم بقرية القنايات بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت الواقعة عن إصابته باشتباه كسر في الكتف الأيسر، واشتباك نزيف داخلي بالبطن والمخ، إلى جانب كسر بالأنف. وتم نقله على الفور إلى مستشفى القصاصين لتلقي الإسعافات اللازمة.

إعادة الممتلكات لصاحبها

وفي مشهد يعكس أعلى درجات الأمانة والانضباط، تسلّم طاقم الإسعاف متعلقات المصاب وسلموها كاملة، والتي شملت مبلغ 103 آلاف جنيه نقدًا، وهاتف آيفون، ونظارة ماركة جيوشي، بالإضافة إلى باقي متعلقاته الشخصية.

وقاد عملية الإنقاذ والتأمين كل من:

المشرف القطاعي عبدالله سند عبدالله

فني القيادة سامي إسماعيل طلبة

فني خدمات المسعف سالم عبده سالم

ويأتي هذا الموقف ليؤكد الدور الإنساني والمهني لهيئة الإسعاف المصري، التي لا تكتفي بإنقاذ الأرواح، بل تضرب أروع الأمثلة في حفظ ممتلكات المواطنين وصون أماناتهم حتى في أصعب الظروف

