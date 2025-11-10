الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وزير الرياضة يعلن تفاصيل ماراثون زايد الخيري 2025

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
18 حجم الخط

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تفاصيل النسخة العاشرة من سباق زايد الخيري 2025، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في الإمارات، بحضور الفريق الركن محمد هلال، الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للماراثون، وقيادات رياضية ومسؤولي المبادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

أوضح وزير الرياضة أن هذه المرة العاشرة التي يقام فيها السباق في مصر كإحدى أهم محطاته الرئيسية، مؤكدًا أن استضافة القاهرة لهذا الحدث الإنساني الكبير تعكس عمق العلاقات المصرية الإماراتية، وتترجم قيمة التعاون المشترك بين البلدين في دعم المبادرات الخيرية والأنشطة المجتمعية.

أكد صبحي أن النسخة العاشرة ستحمل طابعًا تنظيميًا مميزًا، مع توسيع قاعدة المشاركة الجماهيرية ومن المستهدف أن يشارك 60 الف متسابق بالإضافة إلى مشاركة الماراثون لدعم المؤسسات الخيرية المستفيدة من عائدات السباق، مشيرًا إلى أن اختيار مصر لإقامة الفعالية يعكس ثقة كبيرة في قدرتها التنظيمية واحتضانها للأحداث الرياضية الدولية.

أشاد الوزير بالدور الإماراتي الرائد في إطلاق واستمرار سباق زايد كواحد من أهم الأحداث التي تجمع بين الرياضة والعمل الإنساني، موضحًا أن الرسالة التي يحملها السباق تحمل اسم وقيمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهو ما يمنحه مكانة خاصة لدى الشعبين.

اختتم صبحي كلمته بالتأكيد على جاهزية مصر لاستقبال السباق بصورة تليق باسمه وتاريخه، موجهًا الشكر للجهات المنظمة في الإمارات على التعاون والشراكة المستمرة.

ومن جانبه أكد الفريق محمد هلال الكعبي، حرص دولة الإمارات على استمرار إقامة الماراثون فى جمهورية مصر العربية باعتباره حدثا رياضيا يوثق للعلاقات الثنائية التاريخية التى تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، موضحا أن بنك الطعام سيكون الجهة المستفيدة من التبرعات الخاصة بالماراثون بالإضافة إلى مستشفى غسيل الكلى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة سباق زايد الخيري سباق زايد الخيري 2025 الإمارات

مواد متعلقة

حملات رقابية على مراكز الشباب والتنمية الشبابية بمحافظة البحيرة

وزير الرياضة يعقد اجتماعًا لمناقشة مقترحات ماراثون زايد الخيري النسخة العاشرة (صور)

الأكثر قراءة

الفراولة بـ 80 جنيها، سعر الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور

مع انطلاق التصويت بمحافظات المرحلة الأولى، تعرف على نصاب الفوز بانتخابات النواب

الجمبري يواصل قفزاته السعرية، سعر السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

غياب معايير الشفافية، نشوى الديب تنسحب من سباق انتخابات مجلس النواب 2025

انخفاض طن اليوريا العادي، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

ضبط 116 ألف مخالفة مرورية و86 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يستعرض أوجه الإعجاز العلمي في قصة سيدنا نوح بالقرآن الكريم

تفسير حلم التصدق بالمال فى المنام وعلاقته برفع البلاء والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية