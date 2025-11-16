الأحد 16 نوفمبر 2025
غلق وإنذار 10 منشآت طبية مخالفة بالإسماعيلية

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
 شنَّت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية،  حملة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، حيث تم المرور على عدد من العيادات والمستشفيات الخاصة بمدينة الإسماعيلية.

فريق من إسعاف الإسماعيلية يعيد 103 ألف لمصاب في حادث مروع

جامعة الإسماعيلية الجديدة تهنئ بطل العالم في سباحة الزعانف

 

نتائج الحملة على المنشآت الطبية الخاصة 

 وقالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إن الحملة أسفرت عن إنذار 6 منشآت لتلافي السلبيات واستصدار قرارات غلق لعدد 4 منشآت مخالفة، والتى صدر لها قرار غلق لعدم وجود ترخيص مكاني بالمخالفة للمادة 1و2 من قانون 51 لسنة 81،  بالإضافة إلى وجود مخالفات لاشتراطات العلاج الحر ومعايير مكافحة العدوى والجودة بغرف الكشف والعمليات.

 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

 

إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في الإسماعيلية تشكل لجنة للمرور على المنشآت 

 كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية برئاسة دكتورة هبة طه، قد قامت بتشكيل لجنة تضم في عضويتها دكتورة نهال أحمد، دكتورة إيمان محمد، دكتورة آية عبد الناصر، وبالتعاون مع الدكتور أحمد إسماعيل، ودكتورة أميرة وليد من هيئة الدواء المصرية؛ للمرور على المنشآت الطبية الغير حكومية.

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

 

واستهدفت اللجنة المرور على  عدد 16 منشأة وتشمل عيادة قلب، عيادة باطنة وحميات، مستشفى خاص، معمل تحاليل وتخصصات أخرى. 

 

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة وتوجيهات اللواء  أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

 

