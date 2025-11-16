غلق وإنذار 10 منشآت طبية مخالفة بالإسماعيلية

18 حجم الخط

شنَّت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، حملة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، حيث تم المرور على عدد من العيادات والمستشفيات الخاصة بمدينة الإسماعيلية.

نتائج الحملة على المنشآت الطبية الخاصة

وقالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إن الحملة أسفرت عن إنذار 6 منشآت لتلافي السلبيات واستصدار قرارات غلق لعدد 4 منشآت مخالفة، والتى صدر لها قرار غلق لعدم وجود ترخيص مكاني بالمخالفة للمادة 1و2 من قانون 51 لسنة 81، بالإضافة إلى وجود مخالفات لاشتراطات العلاج الحر ومعايير مكافحة العدوى والجودة بغرف الكشف والعمليات.

جانب من الحملة، فيتو

إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في الإسماعيلية تشكل لجنة للمرور على المنشآت

كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية برئاسة دكتورة هبة طه، قد قامت بتشكيل لجنة تضم في عضويتها دكتورة نهال أحمد، دكتورة إيمان محمد، دكتورة آية عبد الناصر، وبالتعاون مع الدكتور أحمد إسماعيل، ودكتورة أميرة وليد من هيئة الدواء المصرية؛ للمرور على المنشآت الطبية الغير حكومية.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

واستهدفت اللجنة المرور على عدد 16 منشأة وتشمل عيادة قلب، عيادة باطنة وحميات، مستشفى خاص، معمل تحاليل وتخصصات أخرى.

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.