أشرف صبحي يشهد النسخة الثانية من أولمبياد الصحفيين
شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات النسخة الثانية من «أولمبياد الصحفيين وأسرهم»، التي نظمها الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، بالتعاون مع لجنة النشاط في نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي محمد يحيى.

شارك في تنظيم الفعالية عدد من الاتحادات الرياضية، من بينها الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية والاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية والاتحاد المصري للبادل والاتحاد المصري للدارتس والاتحاد المصري للرياضة للجميع، وبمشاركة ما يقرب من 1000 صحفي وأسرهم، وذلك بحضور الكاتب الصحفى جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين.

تتضمنت الفعاليات باقة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية تشمل: كرة القدم، تنس الطاولة، ألعاب البلايستيشن، الدومينو، الدارتس، البادل، ومسابقة شد الحبل للفتيات، بما يعكس ثراء الفعاليات وقدرتها على استيعاب مختلف الفئات العمرية والاهتمامات.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قائلًا: "نسعد باستضافة هذا الحدث بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة والذي يجمع أسرة الصحافة المصرية في أجواء رياضية واجتماعية راقية مشيرًا إلى أن أولمبياد الصحفيين ضمن رؤية الوزارة لدعم الفعاليات المجتمعية التي تسهم في نشر الرياضة كأسلوب حياة".

وأضاف وزير الشباب والرياضة نحرص على توفير كل الإمكانات اللازمة لنجاح هذه التظاهرة، وندعم استمرارها سنويًا لما لها من دور كبير في دعم التواصل الإيجابي بين الصحفيين وأسرهم، وترسيخ قيم المنافسة والعمل الجماعي، موضحًا نعتبر أولمبياد الصحفيين نموذجًا ناجحًا للشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، ونسعى لتطويره ليصبح حدثًا سنويًا أكبر وأشمل يتيح مساحات أوسع للمشاركة ونشر الرياضة بين مختلف الفئات.

من جانبه، أعرب أحمد الشامي، رئيس الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية، عن سعادته بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مُثنيًا على دعمه المستمر للاتحاد وللجماعة الصحفية، وحرصه على تلبية احتياجاتهم الرياضية، مشيرًا إلى أن الفعالية تأتي في إطار دعم الاتحاد للأنشطة المجتمعية والمشاركة الرياضية بين الصحفيين وأسرهم في أجواء تنافسية إيجابية، لافتًا إلى أن النسخة الثانية تشهد توسعًا كبيرًا في عدد الألعاب والمشاركين مقارنة بالعام الماضي.

كما تم توزيع جوائز مالية وعينية على الفائزين؛ حيث جرى تخصيص 20 ألف جنيه للمركز الأول في مسابقة كرة القدم، و10 آلاف جنيه للثاني، و5 آلاف جنيه للثالث، أما باقي الألعاب، فتبلغ جوائزها 5 آلاف جنيه للمركز الأول، و3 آلاف للثاني، وألفي جنيه للثالث.

 

الرياضة تحيل ملف أزمة كشافات الملاعب للجهات الرقابية

من ناحية أخرى، أحالت وزارة الشباب والرياضة، ملف أزمة كشافات الملاعب في مراكز الشباب إلى الجهات الرقابية المختصة، بعد شكاوى من وجود مخالفات متعلقة بالمواصفات والتكلفة.

وأوضحت الملفات الرسمية للوزارة أن كشافات الاستادات عالية التكلفة، ولا يمكن تركيبها في ملاعب مراكز الشباب، فتم الاستعاضة عنها بكشافات مخصصة للواجهات والحدائق من إنتاج إحدى الشركات المصرية.

مقايسة تركيب كشافات ملاعب مراكز الشباب 
مقايسة تركيب كشافات ملاعب مراكز الشباب 

تضمنت الملفات أيضًا المقايسة الرسمية للتركيب وصورة للكشافات مختومة بختم الشركة، كدليل على مطابقة المواصفات المستخدمة في هذه المراكز.

