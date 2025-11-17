الإسماعيلية تنظم احتفالية افتتاح النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس اليوم

18 حجم الخط

تشهد محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، افتتاح النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس المعروف بالنصب التذكاري للحرب العالمية الأولي، وذلك تحت رعاية اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، والوزارات المعنية.

موقع النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس

ويقع النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس، في منطقة تل جبل مريم جنوب مدينة الإسماعيلية، والذى يقابل المجرى الملاحي الأم لقناة السويس.

إعادة افتتاح النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس بعد 100 عام

وتعيد محافظة الإسماعيلية افتتاح هذا النصب المهيب بعد 100 عام على انشائه، حيث يخلد ذكرى الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم خلال الحرب العالمية الأولى دفاعًا عن شريهان الملاحة الأهم في العالم .



ويتكون ذلك الشامخ العظيم، من ملاكين ضامين يرمز أحدهما الى الحكمة والاستنارة والأخر إلى القوة الضارية فى الدفاع عن مصير الوطن، وخلفهما صرحين ضخمين مصنوعين من الجرانيت الرمادى المائل للوردية الذى تم نحته وجلبه من أرخبيل مادالينا بنسردينيا فى ايطاليا، يرمزان إلى ضفتي القناة، ويفصل بينهما مسافة رمزية تجسد القناة ذاتها.

كما يبلغ ارتفاعه 40 مترًا ومن تصميم النحات الفرنسي ريموند ديلامار والمعماري ميشيل رو سبيتز، بدأ العمل به عام 1925 وافتتح في عام 1930، ليصبح شاهدًا على عقيدة القتال المصرية وتضحيات الجنود من مختلف الجنسيات.

وتبدو على ذلك الشامخ العظيم آثار الطلقات والضربات التي استهدفته، لتروي قصصًا حية عن الصمود والتحدي، باطلالته البانورامية الرائعة على قناة السويس.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.