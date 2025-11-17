الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الإسماعيلية تنظم احتفالية افتتاح النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس اليوم

النصب التذكاري للدفاع
النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس، فيتو
تشهد محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، افتتاح النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس المعروف بالنصب التذكاري للحرب العالمية الأولي، وذلك تحت رعاية اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، والوزارات المعنية.

تنفيذ 5 حالات إزالة لـ تعديات على الأراضي بمدينة الإسماعيلية (صور)

فريق من إسعاف الإسماعيلية يعيد 103 ألف لمصاب في حادث مروع

موقع النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس 

ويقع النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس، في منطقة تل جبل مريم جنوب مدينة الإسماعيلية، والذى يقابل المجرى الملاحي الأم لقناة السويس.  

إعادة افتتاح النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس بعد 100 عام  

وتعيد محافظة الإسماعيلية افتتاح هذا النصب المهيب بعد 100 عام على انشائه، حيث يخلد ذكرى الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم خلال الحرب العالمية الأولى دفاعًا عن شريهان الملاحة الأهم في العالم . 
 

ويتكون ذلك الشامخ العظيم، من ملاكين ضامين يرمز أحدهما الى الحكمة والاستنارة والأخر إلى القوة الضارية فى الدفاع عن مصير الوطن، وخلفهما صرحين ضخمين مصنوعين من الجرانيت الرمادى المائل للوردية الذى تم نحته وجلبه من أرخبيل مادالينا بنسردينيا فى ايطاليا، يرمزان إلى ضفتي القناة، ويفصل بينهما مسافة رمزية تجسد القناة ذاتها.  

كما يبلغ ارتفاعه  40 مترًا ومن تصميم النحات الفرنسي ريموند ديلامار والمعماري ميشيل رو سبيتز، بدأ العمل به عام 1925 وافتتح في عام 1930، ليصبح شاهدًا على عقيدة القتال المصرية وتضحيات الجنود من مختلف الجنسيات. 

وتبدو على ذلك الشامخ العظيم آثار الطلقات والضربات التي استهدفته، لتروي قصصًا حية عن الصمود والتحدي، باطلالته البانورامية الرائعة على قناة السويس. 
 

الجريدة الرسمية