مؤتمرات حاشدة لمرشحي القائمة الوطنية بالإسماعيلية قبل الصمت الانتخابي

تشهد محافظة الإسماعيلية، خلال فترة الدعاية لانتخابات مجلس النواب، عددًا من المؤتمرات الحاشدة لمرشحي القائمة الوطنية، من أجل مصر في انتخابات مجلس النواب 2025.

و تضم القائمة كل من مارى جمال مرشحة القائمة الوطنية ومرشحة حزب مستقبل وطن، والدكتورة ريهام شطورى مرشحة القائمة عن حزب حماة الوطن، وسليمان وهدان مرشح القائمة عن حزب الجبهة الوطنية.

مرشحة القائمة الوطنية بالإسماعيلية مارى جمال، فيتو

إشادة بدور الدولة المصرية

وخلال المؤتمرات التي حضرها مرشحي القائمة الوطنية "من أجل مصر"أشاد سليمان وهدان، مرشح القائمة الوطنية عن حزب الجبهة الوطنية بدور الدولة المصرية الكبير وسط العالم الآن سياسيًّا وثقافيًّا وعن أهم تداعيات القادمة التي تتطلب من الجميع التكاتف من أجل مصلحة المواطن المصري.

العمل من أجل خدمة أهالى الإسماعيلية

وقالت ماري جمال مرشحة القائمة الوطنية عن حزب مستقبل وطن أن فى رقبتها دين لأهالي وشعب الإسماعيلية يجب أن توفيه وهو تشجيع اهالى الإسماعيلية لها على خوض الانتخابات البرلمانية، مجددا حيث لم تكن المرة الأولى التي تخوض فيها الانتخابات ولها تجربة سابقة جعلتها أكثر صلابة.

مرشحة القائمة الوطنية بالإسماعيلية الدكتورة ريهام شطورى، فيتو

وأوضحت أن هدفها من الترشح لانتخابات مجلس النواب هو رغبتها في خدمة أهل بلدها.

خدمة المواطنين البسطاء

ومن جانبها قالت الدكتورة ريهام شطورى مرشحة القائمة عن حزب حماة الوطن، أن كل شغلها الشاغل هو خدمة أهالى الإسماعيلية، بخاصة البسطاء منهم ليعيشوا حياة كريمة مع توفير كافة الإمكانيات لهم، وسط ما تشهده مصر من تحديات.

كما دعت الشطورى الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم من أجل المشاركة في رسم مستقبل أفضل.

و قبل انطلاق المرحلة الثانية من السباق الانتخابي، يعود ملف الدعاية الانتخابية لصدارة المشهد السياسي وسط تشديدات قانونية تهدف لضمان منافسة نزيهة ومتوازنة بين المرشحين.

وبحسب المادة (23) من قانون مباشرة الحقوق السياسية لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك بكل الطرق التي يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التي تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن.

ويجوز للمترشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يُعهد إليه بمسؤولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.

وكشفت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد ومحافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، موضحة أن فترة الصمت الدعائي تنتهي يوم 20 من شهر نوفمبر الجاري، على أن تبدأ الانتخابات بالخارج يومي 21 و22 نوفمبر الجاري وفي الداخل يومي 24 و25 من نفس الشهر.

كم عدد الناخبين في انتخابات مجلس النواب؟

ويبلغ عدد الناخبين في انتخابات مجلس النواب حوالي 69 مليون ناخب في المرحلتين، منهم 35 مليون في المرحلة الأولى و34 مليون في المرحلة الثانية.

محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب

محافظات المرحلة الأولى هي الجيزة والفيوم والوادي الجديد وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

محافظات المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب

أما محافظات المرحلة الثانية فهي القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.

