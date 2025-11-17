جامعة بنها: توفير كافة احتياجات كلية العلوم طبقا لأحدث معايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي

18 حجم الخط

استقبلت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، فريق زيارة المحاكاة لكلية العلوَم وذلك في إطار خطة الجامعة لدعم الكليات والبرامج للتقدم للاعتماد المؤسسي بالتزامن مع الاعتماد البرامجي.

جامعة بنها تستقبل فريق المحاكاة للاعتماد المؤسسي



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد هيكل عميد كلية العلوم ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام ومنسقي البرامج.



وضم فريق المراجعة الدكتور محمد غانم مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة بنها ، والدكتور علاء النعاني الأستاذ بجامعة المنوفية والمراجع بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، والدكتور فوزي عتيبي الأستاذ بجامعة القاهرة والمراجع بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور ممدوح عبد المجيد الأستاذ بجامعة المنصورة والمراجع بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، كما ضمت اللجنة كلا من الدكتورة نجلاء عبد الجواد والدكتور صحر عبد الرحمن من مركز ضمان الجودة في جامعة بنها.



وأكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي أن إدارة الجامعة وفرت كافة الاحتياجات والموارد اللازمة لكلية العلوم طبقا لأحدث معايير الهيئة الخاصة بالاعتماد المؤسسي والبرامجي لاعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد.



من جانبه قال الدكتور محمد غانم ان اللجنة فحصت الوثائق الخاصة بمعايير الاعتماد المؤسسي (اصدار 2015 المعدل) والبرامجي (اصدار 2022 المعدل) ثم أجرت لقاءات ومقابلات مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري وطلاب البكالوريوس والدراسات العليا والقيادات الاكاديمية والادارية والخريجين والأطراف المجتمعية، كما تفقدت اللجنة المباني والمدرجات والقاعات التدريسية والمعامل والوحدات والموارد الداعمة للتعليم والتعلم والكنترولات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.