ندوة بكلية التجارة ببنها تناقش "أهمية الأمن السيبراني"

18 حجم الخط

نظمت كلية التجارة جامعة بنها ندوة بعنوان الأمن السيبراني وأهميته في حماية المعلومات في العصر الرقمي برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، وحضور الدكتور مجدي مليجي القائم بعمل عميد كلية التجارة، بالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اتحاد بشبابها بمحافظة القليوبية.=

ندوة بكلية التجارة ببنها

جاءت الندوة بحضور هدية سويلم محمد منسق عام اتحاد بشبابها بمحافظة القليوبية، وحاضر بالندوة الدكتور على بدوى متخصص في قضايا الامن السيبراني.

واكد الدكتور مجدي مليجي على أهمية رفع وعي الشباب الجامعي بمخاطر الإنترنت ودورهم في الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، مشيدًا بدور اتحاد بشبابها في تنفيذ فعاليات نوعية تخدم قضايا الوعي الرقمي والأمن المعلوماتي.

فيما أشارت هدية سويلم منسق عام اتحاد بشبابها بمحافظة القليوبية، الى أهمية تعزيز الوعي الأمني لدى الشباب، مشيرة إلى تزايد المخاطر الرقمية خاصة التي تواجه الفتيات في الآونة الأخيرة، موضحة أن الاتحاد يعمل على تنفيذ برامج ومبادرات تثقيفية في مختلف المحافظات لتعزيز ثقافة الأمان الرقمي والمسؤولية المجتمعية.

وقدّم الدكتور علي بدوي محاضرة شاملة تناولت مفهوم الأمن السيبراني، وأبرز الهجمات العالمية، ولماذا يعد جزءًا من الأمن القومي، إلى جانب أساليب الهندسة الاجتماعية وطرق الوقاية منها، والأبعاد المالية والسياسية للهجمات السيبرانية، ودور الأخلاق الرقمية في بناء وعي الشباب.

وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من طلاب كلية التجارة الذين طرحوا تساؤلات هادفة أثرت النقاش، مؤكدين اهتمامهم بتطبيق ممارسات الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.