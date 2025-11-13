الخميس 13 نوفمبر 2025
رئيس جامعة بنها يتفقد صب الدور الأرضى بمبنى المدرجات الجديد بكفر سعد

أجري الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لمتابعة أعمال صب الدور الأرضى بمبنى المدرجات الجديد بكفر سعد، رافقه خلالها الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، ومهندسي الإدارة الهندسية بالجامعة.

واكد رئيس الجامعة أن الجولة تأتي في إطار المتابعة الميدانية للاطلاع على نسبة الإنجاز في هذه المشروعات ومتابعة تطورات اعمال البناء، مشيدا بمعدلات التنفيذ والجهود المبذولة، موجها بضرورة الاستمرار في العمل والالتزام بالبرنامج الزمنى والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقا للمواصفات المعتمدة مع مراعاة شروط السلامة والصحة المهنية.

جدير بالذكر أن مبنى المدرجات الجديد بكفر سعد، يضم 50 مدرجا تعليميا، ويسع المدرج الواحد 200 طالبا، وذلك لإتاحة الفرصة واستيعاب أكبر عدد من الطلاب المتقدمين للالتحاق بكليات الجامعة.

