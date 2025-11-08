السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بعد 5 ايام من غرقه بالرياح التوفيقي، تشييع جثمان الطالب يوسف لمثواه الأخير في بنها

تشييع جثمان الطالب
تشييع جثمان الطالب يوسف بنها، فيتو
18 حجم الخط

شيع أهالي مدينة بنها بالقليوبية،  جثمان الطالب يوسف. م. ح، البالغ من العمر 11 عامًا، بعد أن لقي مصرعه غرقًا داخل مياه الرياح التوفيقي خلال اللهو مع زملائه.

تموين القليوبية يضبط 51 مخالفة بالمخابز والأسواق في 4 مدن

1729 مناظرة تشخيصية عن بعد خلال أكتوبر في القليوبية

 

بعد 5 أيام من  البحث.. تشييع جثمان الطالب يوسف لمثواه الأخير بعد غرقه بمياه الرياح التوفيقي ببنها


وكانت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، نجحت في العثور على جثمان الطفل بمشاركة عدد من الأهالي، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بنها العام لتوقيع الكشف الطبي وبيان سبب الوفاة، تمهيدًا للتصريح بالدفن.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بغرق الطالب، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري تحت إشراف اللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية، حيث تم الدفع بفرق الغواصين للبحث عن الجثمان.

وبناءً على ذلك، كلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادثة وتولت النيابة العامة التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قوات الانقاذ النهري بالقليوبية مستشفي بنها العام مديرية أمن القليوبية مستشفي بنها

مواد متعلقة

تموين القليوبية يضبط 51 مخالفة بالمخابز والأسواق في 4 مدن

دموع وفرحة وزغاريد، فوز 1219 شخصا بقرعة الحج في القليوبية (فيديو)

القبض على مادونا في القليوبية بتهمة نشر محتوى مخالف للقيم المجتمعية

محافظ القليوبية يتابع حملة شبرا الخيمة للقضاء على عربات الكارو

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد وليفانتي يتعادلان 1/1في الشوط الأول

هل تحول الفيروس الخلوي التنفسي إلى وباء في مصر؟ مستشار الرئيس للصحة يرد

الدوري السعودي، تعادل سلبي بين الاتحاد والأهلي في الشوط الأول

عالم أزهري يوضح سبب اجتماع الملائكة في صلاتى الفجر والعصر (فيديو)

الدوري الإنجليزي، سندرلاند يتقدم على أرسنال بهدف في الشوط الأول

مصرع وإصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات

بايرن ميونخ ويونيون برلين يتعادلان 1/1 في الشوط الأول بالدوري الألماني

الإعلان عن تغيير اسم العاصمة الإدارية الجديدة

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: صلاة المرأة بملابس البيت صحيحة بشرط

الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع

رئيس جامعة الأزهر: علوم الإسلام تتكامل فيما بينها لخدمة الإنسان

المزيد
الجريدة الرسمية