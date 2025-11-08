بعد 5 ايام من غرقه بالرياح التوفيقي، تشييع جثمان الطالب يوسف لمثواه الأخير في بنها

18 حجم الخط

شيع أهالي مدينة بنها بالقليوبية، جثمان الطالب يوسف. م. ح، البالغ من العمر 11 عامًا، بعد أن لقي مصرعه غرقًا داخل مياه الرياح التوفيقي خلال اللهو مع زملائه.

بعد 5 أيام من البحث.. تشييع جثمان الطالب يوسف لمثواه الأخير بعد غرقه بمياه الرياح التوفيقي ببنها



وكانت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، نجحت في العثور على جثمان الطفل بمشاركة عدد من الأهالي، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بنها العام لتوقيع الكشف الطبي وبيان سبب الوفاة، تمهيدًا للتصريح بالدفن.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بغرق الطالب، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري تحت إشراف اللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية، حيث تم الدفع بفرق الغواصين للبحث عن الجثمان.

وبناءً على ذلك، كلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادثة وتولت النيابة العامة التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

