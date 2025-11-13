مركز السموم بجامعة بنها: استقبلنا 378 حالة في أكتوبر الماضي

18 حجم الخط

أصدر مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب فى جامعة بنها، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وإشراف الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب بجامعة بنها، والدكتورة شيرين الخولي المشرف على مركز السموم، تقريرا بعدد الحالات التي استقبلها على مدار شهر أكتوبر الماضى للعام الحالى 2025، والتي بلغت 378 حالة تسمم.

وكشف مركز سموم جامعة بنها، أنه من بين تلك الحالات 216 حالة تسمم دوائي نتيجة تناول أدوية دون إشراف طبى أو استخدام أدوية دون استشارة، وهى النسبة الأعلى من الحالات التي يستقبلها المركز، كما أن باقى الحالات التي استقبلها للمركز على مدار الشهر تنوعت ما بين اختناق غاز ومبيدات حشرية ومخدرات مشتقات بترولية ومواد كاوية وتسمم غذائي ولدغات حشرات.

وأشار المركز، إلى أنه تم تقديم الخدمة العاجلة لكل الحالات وإنقاذ حياتها وبيانها كالتالى 216 حالة تسمم دوائى، و49 حالة تسمم مواد كاوية، و8 حالات مشتقات بترولية، و10 حالات اختناق غاز، و45 حالة تسمم بالمبيدات الحشرية، و23 حالة مخدرات، و14 حالة أقراص غلة، و13 حالة تسمم غذائي.

وناشد مركز السموم بجامعة بنها، المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ الحيطة والانتباه لأطفالهم، والعمل على إبعاد الأدوية ومشتقاتها عن متناول أيديهم حتى لا يتعرضون لحالات التسمم.

