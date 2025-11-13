الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مركز السموم بجامعة بنها: استقبلنا 378 حالة في أكتوبر الماضي

مستشفي بنها الجامعي،
مستشفي بنها الجامعي، فيتو
18 حجم الخط

أصدر مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب فى جامعة بنها، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وإشراف الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب بجامعة بنها، والدكتورة شيرين الخولي المشرف على مركز السموم، تقريرا بعدد الحالات التي استقبلها على مدار شهر أكتوبر الماضى للعام الحالى 2025، والتي بلغت 378 حالة تسمم.

txt

رقم قياسي جديد لـ ريهانا بقيمة 3 مليارات دولار

txt

فوائد استخدام التونيك للشعر، يقوى البصيلات ويساعد على نموه بغزارة

وكشف مركز سموم جامعة بنها، أنه من بين تلك الحالات 216 حالة تسمم دوائي نتيجة تناول أدوية دون إشراف طبى أو استخدام أدوية دون استشارة، وهى النسبة الأعلى من الحالات التي يستقبلها المركز، كما أن باقى الحالات التي استقبلها للمركز على مدار الشهر تنوعت ما بين اختناق غاز ومبيدات حشرية ومخدرات مشتقات بترولية ومواد كاوية وتسمم غذائي ولدغات حشرات.

وأشار المركز، إلى أنه تم تقديم الخدمة العاجلة لكل الحالات وإنقاذ حياتها وبيانها كالتالى 216 حالة تسمم دوائى، و49 حالة تسمم مواد كاوية، و8 حالات مشتقات بترولية، و10 حالات اختناق غاز، و45 حالة تسمم بالمبيدات الحشرية، و23 حالة مخدرات، و14 حالة أقراص غلة، و13 حالة تسمم غذائي.

وناشد مركز السموم بجامعة بنها، المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ الحيطة والانتباه لأطفالهم، والعمل على إبعاد الأدوية ومشتقاتها عن متناول أيديهم حتى لا يتعرضون لحالات التسمم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي السموم الإكلينيكية المبيدات الحشرية مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب فى جامعة بنها مركز السموم بجامعة بنها

مواد متعلقة

رقم قياسي جديد لـ ريهانا بقيمة 3 مليارات دولار

فوز "قومبانية أبوقير" الإعدادية بالبحيرة بأفضل مدرسة ضمن مبادرة "مدارسنا أفضل" (صور)

محمد عبدالعزيز: الكوميديا مهمة هندسية صعبة جدا.. والتعامل مع الكوميديان أصعب شيء (فيديو)

إحالة أوراق المتهم الرئيسي بقتل ممرض المنيا للمفتي

الأكثر قراءة

التحريات تكشف سبب مقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

اعتماد المخططات التفصيلية لـ100 قرية و14 مدينة بـ9 محافظات

المشاهد الأولى لموقع حادث مقتل مهندس الكيمياء النووية في الإسكندرية (فيديو وصور)

جريمة كرموز.. فيتو تطرح الأسئلة المشروعة.. من قتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية؟.. وهل تعرض الضحية لعملية اغتيال؟

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل مهندس بالإسكندرية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل

تفاصيل مقتل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية على يد مجهول رميا بالرصاص

توروب يصدم مصطفى شوبير بهذا القرار

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباس شومان: نشر العلم الصحيح يحمي المجتمع من التضليل والغش الفكري

عبث وقوة بلا تقوى، علي جمعة يحذر: دخلنا في دائرة التشبه بقوم عاد

تفسير رؤية الخروب في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب والمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية