الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة بنها لأعمال الصيانة الدورية، غدا

التيار الكهربائي
التيار الكهربائي
18 حجم الخط

أعلن مجلس مدينة بنها عن قطع التيار الكهربائي غدًا الجمعة عن عدد من المناطق بالمدينة، وذلك من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة صباحًا، وذلك لإجراءً أعمال الصيانة الدورية لشبكات الكهرباء.

txt

طريقة عمل الكوردن بلو بمذاق مميز ولا يقاوم

txt

أغرب من الخيال ولأول مرة في العالم، فتاة يابانية تتزوج من شخص صنعته بالذكاء الاصطناعي

وأوضح المجلس أن المناطق المتأثرة بالانقطاع تشمل: البنك الأهلي، السنترال، مجلس المدينة، مجمع المحاكم، بنك مصر، البريد، مجاري سعد زغلول، كنيسة المطرانية، قسم أول بنها، مياه المرشحة، الغرفة التجارية، المنطقة التعليمية، والسكة الحديد.

ودعا مجلس المدينة المواطنين وأصحاب المنشآت الواقعة ضمن نطاق هذه المناطق إلى تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، مؤكدًا أن فرق الصيانة ستعمل على إنجاز الأعمال في الوقت المحدد لضمان عودة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن.

كما ناشد المجلس السائقين وأصحاب المحلات والمؤسسات الحيوية توخي الحذر خلال فترة الانقطاع، وتجنب أي أعمال تعتمد على الكهرباء تفاديًا لأي تأثير على الخدمات أو الأجهزة الكهربائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعمال الصيانة الدورية الصيانة الدورية قطع التيار الكهربائي مجلس مدينة بنها شبكات الكهرباء

مواد متعلقة

طريقة عمل الكوردن بلو بمذاق مميز ولا يقاوم

الداخلية توزع هدايا ومستلزمات شتوية على المواطنين

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وقوات الاحتلال تعتقل 26 فلسطينيا من الضفة

الأكثر قراءة

التحريات تكشف سبب مقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

المشاهد الأولى لموقع حادث مقتل مهندس الكيمياء النووية في الإسكندرية (فيديو وصور)

جريمة كرموز.. فيتو تطرح الأسئلة المشروعة.. من قتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية؟.. وهل تعرض الضحية لعملية اغتيال؟

"بورينجر إنجلهايم" تطلق مبادرة لتوحيد ممارسات فحص وتشخيص وعلاج أمراض القلب والكلى والسكر

كلاكيت تاني مرة، 400 ألف جنيه تراجعا في أسعار سيارات تويوتا

مدبولي يشهد توقيع عقد مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح "مهرجان الفسطاط الشتوي" غدًا

إحالة المتهم بقتل أسرة اللبيني للجنايات

تفاصيل مقتل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية على يد مجهول رميا بالرصاص

خدمات

المزيد

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

59.20 جنيها سعر الفرنك السويسري بالبنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، محطات من حياة "حفصة بنت سيرين" سيدة التابعيات

هل هناك فرق بين الحرم والمسجد الحرام؟ تعرف على إجابات العلماء

الإفتاء: يجوز الدخول على هذا النوع من شبكات الواي فاي دون إذن

المزيد
الجريدة الرسمية