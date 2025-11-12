إجراء 498 كشفا طبيا ضمن مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" بجامعة بنها

18 حجم الخط

واصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـ جامعة بنها فعاليات مبادرة “من أجل قلوب أطفالنا”، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم صحة طلاب المدارس وتوفير الرعاية الوقائية والعلاجية لضمان نشء سليم وصحة أفضل لأبنائنا في المستقبل.

جاءت القوافل برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، وبإشراف الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وبتنسيق وحضور رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي استمرار اطلاق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها العديد من المبادرات الصحية في مختلف مراكز محافظة القليوبية، تفعيلا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المحلي، ودعمًا لجهودها في تحقيق التنمية الصحية المستدامة من خلال إطلاق العديد من المبادرات للتصدي للكثير من الأمراض.

وأشار “الجيزاوي” إلى أن مبادرة “من أجل قلوب أطفالنا” تستهدف تنفيذ القوافل الطبية التي تجوب مدارس التعليم الأساسي على مستوى المحافظة لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب والاكتشاف المبكر للأمراض المختلفة.

من جانبها أضافت الدكتورة نيرمين عدلي، بأن قافلة اليوم استهدفت مدرسة المنشأة الكبرى الابتدائية الحديثة رقم (1) بمركز كفر شكر وضمت عدد من التخصصات الطبية، مشيرة إلى أن القافلة قامت بإجراء 498 كشفًا طبيًا فى تخصصي الرمد والأنف والأذن والحنجرة والأطفال والروماتيزم، شملت 114 حالة أمراض العيون (رمد)، و136 حالة أمراض الأنف والأذن، و115 حالة أطفال، و133 حالة روماتيزم بالإضافة إلي عمل 10 نظارات طبية وتم صرف العلاج مجانا، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات والفحوصات اللازمة.

