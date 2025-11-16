وزير السياحة: لم نمنع زيارة المصريين للمتحف الكبير

18 حجم الخط

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن ما تردد بشأن إيقاف زيارة المصريين لـ المتحف المصري الكبير غير صحيح تمامًا، قائلًا: "كانوا بيقولوا إنه تم إيقاف زيارة المصريين للمتحف الكبير، وهذا خطأ.. نحن سعداء جدًا بزيارة المصريين".

سلوكيات فردية لا تمثل عموم الزائرين

أوضح الوزير، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أن بعض السلوكيات غير المنضبطة التي ظهرت من قِبل نسبة قليلة من الزائرين لا تعني وجود قرار بمنع المصريين من دخول المتحف، مؤكدًا: "لا يوجد أي إيقاف لزيارة المصريين للمتحف الكبير".

توازن بين الزائرين المصريين والسياح

وأشار فتحي إلى أن أعداد المصريين الذين يزورون المتحف كبيرة للغاية، وأن الوزارة تسعى فقط إلى تحقيق توازن بين أعداد الزائرين من المصريين والأجانب لضمان أفضل تجربة للجميع.

وأضاف: "لا يمكن أن نمنع أهلنا كما خرجت بعض الشائعات..نحاول فقط إدارة الأعداد بما يحافظ على جودة الزيارة".

الحجز الإلكتروني وتنظيم الزيارات

وأوضح الوزير أن تحقيق التوازن بين الأعداد يتم من خلال آليات تنظيمية مثل الحجز الإلكتروني عبر توقيتات محددة، مشيرًا إلى وجود زخم كبير في السياحة الثقافية، حيث وصل عدد زوار هذا النوع من السياحة إلى 3 ملايين زائر حتى سبتمبر الماضي، مع توقعات بزيادة أكبر بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

القاهرة التاريخية والمتحف الكبير: نهضة سياحية متكاملة

وأوضح فتحي أن اكتمال مشروع القاهرة التاريخية وافتتاح المتحف الكبير سيمنح السياحة الثقافية دفعة قوية، قائلًا: "مع تحقيق التكامل في القاهرة بين مزاراتها، أتوقع أن تكون للسياحة الثقافية مكانة كبيرة في مصر".

