مدير مستشفيات جامعة القاهرة: فيروس ماربورج لن يدخل مصر

طمأن الدكتور حسام حسني، أستاذ الأمراض الصدرية ومدير مستشفيات جامعة القاهرة، المواطنين بأن فيروس ماربورج ليس فيروسًا جديدًا وأن طرق الوقاية منه واضحة، مؤكدًا بحزم: "فيروس ماربورغ لن يدخل مصر".

طرق انتقال محدودة تجعل السيطرة ممكنة

وأوضح حسني أن الفيروس لا ينتقل عبر التنفس أو الرذاذ، بل ينتقل فقط عبر سوائل الجسم، وهو ما يجعل إدارة العدوى أسهل بكثير من الفيروسات المنتقلة عبر الهواء، ويؤكد أن الوقاية تعتمد على الحذر والتعامل الصحي السليم.

فحوصات دقيقة وإجراءات مشددة في المطارات

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة"، أكد حسني أن مصر تطبق إجراءات احترازية صارمة تشمل فحوصات طبية دقيقة للقادمين من الدول الموبوءة، عدم السماح بدخول أي مسافر إلا بعد تطبيق كامل الإجراءات الوقائية، رقابة صحية عالية المستوى في المطارات والمعابر.

وأضاف: "إجراءاتنا تمنع دخول أي حالة مصابة.. الرقابة الصحية في مصر قوية جدًا".

الوضع في إثيوبيا محدود.. ولا مقارنة مع الفيروسات المنتشرة محليًا

وأشار حسني إلى أن عدد الحالات المرصودة في إثيوبيا لا يتجاوز 9 حالات، وهو ما يعكس أن الوضع ما يزال تحت السيطرة، موضحًا أن الفيروس يشكل خطورة لأنه يؤثر مباشرة على الجهاز الهضمي ولا يوجد علاج مخصص له، ويقتصر التدخل الطبي على علاج الأعراض فقط.

وأكد أن الوضع الصحي في مصر يتعامل حاليًا مع فيروسات أكثر انتشارًا مثل الإنفلونزا الموسمية، كوفيد-19، الفيروس المخلوي، والتي تُعد أعراضها خفيفة في الوقت الحالي.

لا وجود لأدوية "سحرية" للمناعة

وشدد حسني على أنه لا توجد أدوية محفزة للمناعة كما يروّج البعض، مؤكدًا أن الوقاية والفحص المبكر هما الأساس لضمان السلامة العامة والحد من انتشار أي عدوى محتملة.

