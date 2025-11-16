الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من الأمطار على هذه المناطق

طقس الغد، فيتو
طقس الغد، فيتو
18 حجم الخط

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار غدا، حيث تسقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى فترات متقطعة.

 

اليوم برد وغدا حر، الأرصاد تعلن عن تغير في الطقس خلال 48 ساعة، وتحذر من توابع غزو الأمطار على هذه المناطق

برودة ليلا وشبورة على هذه المناطق، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الإثنين، حيث يسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس فى القاهرة

 ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، و على  السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة  على سيناء حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى  اخر الليل  ، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  25

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 16


شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى: 16
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس أماكن سقوط الأمطار غدا أماكن سقوط الأمطار هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا

مواد متعلقة

الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

الأرصاد: شبورة مائية على هذه المناطق غدا

ارتفاع في أسوان والقاهرة تسجل 25، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

اليوم برد وغدا حر، الأرصاد تعلن عن تغير في الطقس خلال 48 ساعة، وتحذر من توابع غزو الأمطار على هذه المناطق

الحذر مطلوب رغم الانحسار، خريطة سقوط الأمطار اليوم في مصر

هتصيفوا تاني، الأرصاد تعلن عودة ارتفاع درجات الحرارة وتحدد الموعد

ظاهرة مقلقة ودرجات حرارة غير مطمئنة، حالة الطقس اليوم الأحد

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

الأكثر قراءة

نيجيريا والكونغو الديمقراطية يتعادلان 1/1 في الشوط الأول بملحق المونديال

تصفيات كأس العالم.. إيطاليا تتقدم على النرويج 1-0 في الشوط الأول

تصفيات كأس العالم، فرنسا تتقدم على أذربيجان 3-1 في الشوط الأول

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن جُرَيْج، "إمام الحجاز وفقيه أهل مكة"

إنجلترا تفوز على ألبانيا بثنائية هاري كين في تصفيات كأس العالم

البرتغال تصعد رسميا لكأس العالم 2026 بعد اكتساح أرمينيا 9-1 (صور)

موعد غرة شهر جمادى الآخرة 1447

منتخب أوكرانيا يتخطى أيسلندا 2-0 ويصعد لملحق كأس العالم بالتصفيات الأوروبية

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: برنامج "دولة التلاوة" جمع المصريين حول كتاب الله

دولة التلاوة الكبرى، أضخم مسابقة قرآنية تلفزيونية في مصر والعالم العربي

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن جُرَيْج، "إمام الحجاز وفقيه أهل مكة"

المزيد
الجريدة الرسمية