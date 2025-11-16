الأحد 16 نوفمبر 2025
الأرصاد: شبورة مائية على هذه المناطق غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدي السيارات من الشبورة المائية غدا والتي تكون كثيفة على مناطق من شمال الصعيد وعلى مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، تبدأ فى الرابعة فجرًا وتنتهي التاسعة صباحًا.

اليوم برد وغدا حر، الأرصاد تعلن عن تغير في الطقس خلال 48 ساعة، وتحذر من توابع غزو الأمطار على هذه المناطق

رياح مثيرة للأتربة واضطراب الملاحة، الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

حالة الطقس غدا الاثنين

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الإثنين، ليسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية الغربية، ومائل للحرارة على سيناء، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  25

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 16


شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 13

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى: 16
 

