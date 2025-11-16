الأحد 16 نوفمبر 2025
اليوم برد وغدا حر، الأرصاد تعلن عن تغير في الطقس خلال 48 ساعة، وتحذر من توابع غزو الأمطار على هذه المناطق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع طفيف في درجات الحرارة  بدءا من الثلاثاء المقبل لتصبح درجات الحرارة على السواحل الشمالية 25: 26 درجة مئوية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى 27: 28 درجة مئوية جنوب البلاد 27: 33 درجة مئوية.

بعد ليلة ممطرة وراعدة، طقس متقلب يضرب الإسكندرية (فيديو وصور)

برد وبرق وسيول ورعد، تحذير شديد من طقس اليوم الجمعة


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، وتوقعت أن يسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس فى القاهرة

كما توقعت أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى  السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على سيناء حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية  أيضا أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار الأحد حيث تسقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد بنسبة 20% إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى فترات متقطعة.


درجات الحرارة اليوم الأحد فى مصر


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   17  ودرجة الحرارة العظمى 25

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 26

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  16 و درجة الحرارة العظمى 26

بنها: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى  25

الإسكندرية:درجة الحرارة: 17 ودرجة الحرارة العظمى 25

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 24

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 24  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 12  و درجة الحرارة العظمى 24

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 17

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 25

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى  26

السويس: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى: 25

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 28

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 27

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 25

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  14 ودرجة الحرارة العظمى 25  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة  الحرارة العظمى 25

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 13  ودرجة الحرارة العظمى:  25

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  15 ودرجة الحرارة العظمى 26

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 27

أسوان: درجة الحرارة  17  ودرجة الحرارة العظمى 28
 

