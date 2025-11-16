الأحد 16 نوفمبر 2025
أخبار مصر

ظاهرة مقلقة ودرجات حرارة غير مطمئنة، حالة الطقس اليوم الأحد

طقس اليوم، فيتو
طقس اليوم، فيتو
حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدي السيارات من الشبورة المائية قد تكون كثيفة على مناطق من شمال الصعيد وعلى مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى  والوجه البحرى، تبدأ فى الرابعة فجرا وتنتهي التاسعة صباحا.

 

مائل للبرودة في هذه المناطق، توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا

برد وبرق وسيول ورعد، تحذير شديد من طقس اليوم الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، وتوقعت أن يسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس فى القاهرة

كما توقعت أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى  السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على سيناء حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  25

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 16


شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى: 16
 

الجريدة الرسمية