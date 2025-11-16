الأحد 16 نوفمبر 2025
أخبار مصر

الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

طقس الثلاثاء،فيتو
طقس الثلاثاء،فيتو
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة  بدءا من الثلاثاء المقبل لتصبح درجات الحرارة على السواحل الشمالية 25: 26 درجة مئوية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى 27: 28 درجة مئوية جنوب البلاد 27: 33 درجة مئوية.

اليوم برد وغدا حر، الأرصاد تعلن عن تغير في الطقس خلال 48 ساعة، وتحذر من توابع غزو الأمطار على هذه المناطق

ظاهرة مقلقة ودرجات حرارة غير مطمئنة، حالة الطقس اليوم الأحد


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وأخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، وعلى  السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على سيناء حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل  ، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  25

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 16


شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى: 16

