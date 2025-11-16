هتصيفوا تاني، الأرصاد تعلن عودة ارتفاع درجات الحرارة وتحدد الموعد

الأحد 16 نوفمبر 2025
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بدءا من الثلاثاء المقبل لتصبح درجات الحرارة على السواحل الشمالية 25: 26 درجة مئوية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى 27: 28 درجة مئوية جنوب البلاد 27: 33 درجة مئوية.

مائل للبرودة في هذه المناطق، توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا

بعد ليلة ممطرة وراعدة، طقس متقلب يضرب الإسكندرية (فيديو وصور)


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس فى القاهرة

كما توقعت أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى  السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على سيناء حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  25

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 16


شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى: 16

