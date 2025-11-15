الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

درجات الحرارة، فيتو
درجات الحرارة، فيتو
18 حجم الخط

درجات الحرارة غدا، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  درجات الحرارة غدا  ، حيث  يسود طقس  خريفى معتدل الحرارة على  أغلب الأنحاء، مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

مائل للبرودة في هذه المناطق، توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا

انخفاض بدرجات الحرارة وهذا موقف الأمطار الرعدية، حالة الطقس اليوم السبت


الطقس غدا فى  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  فى أول الليل مائل للبرودة فى أخره و فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   17  ودرجة الحرارة العظمى 25

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 26

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  16 و درجة الحرارة العظمى 26

بنها: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى  25

الإسكندرية:درجة الحرارة: 17 ودرجة الحرارة العظمى 25

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 24

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 24  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 12  و درجة الحرارة العظمى 24

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 17

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 25

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى  26

السويس: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى: 25

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 28

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 27

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 25

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  14 ودرجة الحرارة العظمى 25  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة  الحرارة العظمى 25

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 13  ودرجة الحرارة العظمى:  25

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  15 ودرجة الحرارة العظمى 26

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 27

أسوان: درجة الحرارة  17  ودرجة الحرارة العظمى 28
 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا درجات الحرارة غدا الأحد درجات الحرارة غدا

مواد متعلقة

مائل للبرودة في هذه المناطق، توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا

تحذير من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج بـ 5 شواطئ اليوم

احذروا الصغرى ومفاجأة عن العظمى بالصعيد، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

عودة الخريف الهادئ، انحسار الأمطار وسقوطها بمناطق محدودة، القاهرة تسجل 25 درجة، وارتفاع الأمواج بـ 5 شواطئ

القاهرة في قلب الحدث، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم في مصر

انخفاض بدرجات الحرارة وهذا موقف الأمطار الرعدية، حالة الطقس اليوم السبت

الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا وأماكن سقوط الأمطار

حالة الطقس غدا،الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة

الأكثر قراءة

تصفيات كأس العالم، منتخب سويسرا يتعادل 1-1 مع السويد في الشوط الأول

تصفيات كأس العالم، إسبانيا تضرب جورجيا بثلاثية في الشوط الأول

الإعلامي أحمد سالم يحتفل بعقد قرانه

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 بكأس العالم للناشئين

عباقرة ولكن مجهولون، الجراح الحكمي بطل الإسلام، أسلم على يديه 4 آلاف في خراسان

دموع الأخلاق والروحانية، المتسابق عبد الله يبكي بعد خسارته في «دولة التلاوة» (فيديو)

درجات المتسابقين في اليوم الثاني من برنامج دولة التلاوة (فيديو)

تحديد مواجهات دور الـ 16 بكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

درجات المتسابقين في اليوم الثاني من برنامج دولة التلاوة (فيديو)

تفسير حلم بناء بيت جديد في المنام وعلاقته بكثرة الرزق

لحظات روحانية مميزة بصوت محمد أبو العلا في «دولة التلاوة» (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية