الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ارتفاع في أسوان والقاهرة تسجل 25، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو
18 حجم الخط

درجات الحرارة اليوم، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم، ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة على  أغلب الأنحاء، مائل للبرودة  ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

ظاهرة مقلقة ودرجات حرارة غير مطمئنة، حالة الطقس اليوم الأحد

رياح مثيرة للأتربة واضطراب الملاحة، الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

الطقس اليوم في الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 25

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 26

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 16 و درجة الحرارة العظمى 26

بنها: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 25

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 24

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 24 

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 12 و درجة الحرارة العظمى 24

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 17

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 25

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 26

السويس: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 28

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 27

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 25

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 25 

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 25

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 25

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 26

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 27

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 28

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية الطقس اليوم الأحد الطقس الطقس اليوم في الصباح الباكر هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الاحد درجات الحرارة اليوم الأحد

مواد متعلقة

هتصيفوا تاني، الأرصاد تعلن عودة ارتفاع درجات الحرارة وتحدد الموعد

ظاهرة مقلقة ودرجات حرارة غير مطمئنة، حالة الطقس اليوم الأحد

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

حالة الطقس غدا، شبورة كثيفة على هذه الطرق

مائل للبرودة في هذه المناطق، توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا

احذروا الصغرى ومفاجأة عن العظمى بالصعيد، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

الأكثر قراءة

هل يجوز التحقيق مع المتهم في عدم وجود المحامي وفق الإجراءات الجنائية؟

أسعار الخضار اليوم، الجزر يدخل خريطة التخفيضات وتهاوي الفاصوليا والبطاطس تسجل 16 جنيها

اليوم العالمي للتسامح، ماذا قالت الدراسات النفسية عنه ولماذا لم تحتفل به مصر؟

أسعار الذهب اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025، مفاجأة في عيار 21

ارتفاع اليوريا العادي 1650 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر السمك اليوم، انخفاض الجمبري وقشر البياض والبلطي الوسط يبدأ من 50 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة واليوسفي وانخفاض جديد في الكانتلوب

نيجيريا والكونغو الديمقراطية يتصارعان اليوم على تذكرة التأهل للملحق العالمي للمونديال

خدمات

المزيد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

سعر السمك اليوم، انخفاض الجمبري وقشر البياض والبلطي الوسط يبدأ من 50 جنيها

هل يجوز التحقيق مع المتهم في عدم وجود المحامي وفق الإجراءات الجنائية؟

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة واليوسفي وانخفاض جديد في الكانتلوب

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 16 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 16 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 16 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية