المغرب ينافس بمنتخبين على جائزة أفضل منتخب أفريقي 2025

المنتخبات المرشحة
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، مساء اليوم الأحد، عن المنتخبات الثلاثة المرشحة لأفضل منتخب في أفريقيا 2025.

وضمت القائمة، منتخب المغرب الأول، منتخب الرأس الأخضر، منتخب المغرب للشباب تحت 20 عاما.

وكان منتخب المغرب للشباب توج بلقب كأس العالم تحت 20 عاما والذي أقيم في تشيلي الشهر الماضي في إنجاز عربي غير مسبوق.

وينتظر منتخب المغرب الأول كأس أمم أفريقيا التي يستضيفها خلال شهري ديسمبر ويناير القادمين.

بينما تأهل منتخب الرأس الأخضر لأول مرة في تاريخه إلى كأس العالم 2026.

