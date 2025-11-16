النيابة تأمر بفحص المواد المضبوطة مع شادي ألفونس بميدان التحرير

18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة بسرعة إرسال المواد التي ضُبطت بحوزة الفنان شادي ألفونس أثناء وجوده في ميدان التحرير إلى المعمل الكيميائي لإعداد تقرير مفصل يحدد طبيعتها وبيان ما إذا كانت مواد مخدرة من عدمه.

كشفت التحريات الأولية أن الفنان كان يستقل سيارة في ميدان التحرير، وأثناء مرور دورية أمنية جرى تفتيش السيارة، فعُثر داخل المقعد الخلفي على كمية تقدر بخمسة جرامات من مخدر الماريجوانا.

وأوضحت التحريات أن الفنان اعترف بحيازته للمواد المضبوطة، مشيرا إلى أنه كان في طريقه لتوصيل زوجته إلى الميدان للتقديم على وظيفة.

وتم اقتياده إلى قسم الشرطة لاستكمال الاستجواب واتخاذ الإجراءات القانونية.

ويستمع رجال المباحث حاليا إلى أقوال الفنان شادي ألفونس لكشف ملابسات الواقعة بشكل كامل، بعد ضبطه وبحوزته المواد المذكورة في ميدان التحرير. وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة للنيابة التي باشرت التحقيق.

