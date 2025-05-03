طريقة تحضير الفراخ المشوية بالفرن، وصفة شهية بخطوات بسيطة

يعتبر الدجاج المشوي من الأطباق الرئيسية المحببة لدى الكثيرين، ويمكن تحضيره في المنزل بسهولة باستخدام الفرن.

ونقدم في هذا التقرير طريقة عمل الفراخ المشوي بتتبيلة مميزة تضفي عليه مذاقًا لا يُنسى، وفقًا لموقع “WebMD”:

المكونات الأساسية للفراخ المشوي في الفرن

دجاجة كاملة أو قطع دجاج (أفخاذ، صدور، أجنحة)

لتتبيلة الدجاج:

1/4 كوب زيت زيتون

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون طازج

3 ملاعق كبيرة صويا صوص

2 ملاعق كبيرة خل تفاح

2 ملاعق كبيرة عسل أو دبس رمان (اختياري)

3 فصوص ثوم مهروسة

1 ملعقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود (أو حسب الرغبة)

بهارات اختيارية: بابريكا، كمون، كزبرة، بهارات دجاج، قرفة

بصلة صغيرة مبشورة (اختياري)

طماطم مبشورة (اختياري)

طريقة تحضير الفراخ المشوية بالفرن

تحضير الدجاج: اغسل الدجاج جيدًا بالماء والملح والخل، ثم جففه تمامًا باستخدام مناديل ورقية. يمكن عمل بعض الشقوق العميقة في قطع الدجاج (خاصة الأفخاذ والصدور السميكة) لتساعد على تغلغل التتبيلة بشكل أفضل وتسريع عملية الطهي.

تحضير التتبيلة: في وعاء كبير، اخلط زيت الزيتون، عصير الليمون، صويا صوص، خل التفاح، العسل (أو دبس الرمان إذا استخدمت)، الثوم المهروس، الملح، الفلفل الأسود وأي بهارات اختيارية أخرى. قلب المكونات جيدًا حتى تتجانس. إذا كنت تستخدم البصل والطماطم المبشورين، أضفهما إلى التتبيلة واخلط جيدًا.

تتبيل الدجاج: ضع الدجاج في الوعاء مع التتبيلة، وتأكد من تغطية جميع أجزاء الدجاج بالتتبيلة جيدًا، ويمكن استخدام يديك لتدليك التتبيلة داخل الشقوق وتحت الجلد.

نقع الدجاج: غطِ الوعاء واترك الدجاج منقوعًا في التتبيلة في الثلاجة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة. للحصول على أفضل نكهة، يفضل ترك الدجاج في التتبيلة لمدة 4 ساعات على الأقل أو طوال الليل.

تسخين الفرن: سخّن الفرن إلى درجة حرارة 200 درجة مئوية (400 درجة فهرنهايت).

شوي الدجاج:

ضع قطع الدجاج في صينية فرن مناسبة. يمكنك وضع بعض الخضروات مثل شرائح البطاطس، البصل، الفلفل أو الجزر في قاع الصينية لإضافة نكهة إضافية ومنع الدجاج من الالتصاق.

يمكنك أيضًا وضع الدجاج على شبكة شواء داخل صينية الفرن لتصريف الدهون والحصول على لون أفضل. في هذه الحالة، قد تحتاج إلى إضافة القليل من الماء أو المرق إلى قاع الصينية لمنع احتراق الدهون المتساقطة.

مدة الشوي: أدخل الصينية إلى الفرن المسخن. تعتمد مدة الشوي على حجم قطع الدجاج. بشكل عام:

قطع الدجاج الصغيرة (أجنحة، أفخاذ صغيرة): حوالي 30-40 دقيقة.

صدور الدجاج: حوالي 35-45 دقيقة.

دجاجة كاملة (حوالي 1.5 كجم): حوالي ساعة إلى ساعة وربع.

التقليب والدهن (اختياري): لضمان نضج متساوي والحصول على لون ذهبي جميل، يمكنك تقليب قطع الدجاج مرة أو مرتين أثناء الشوي. إذا تبقى بعض التتبيلة، يمكنك دهن الدجاج بها أثناء الشوي.

التحقق من النضج: للتأكد من نضج الدجاج تمامًا، أدخل سكينًا أو شوكة في أسمك جزء من قطعة الدجاج (عادة الفخذ). يجب أن تكون العصائر الخارجة صافية وغير وردية. يمكنك أيضًا استخدام مقياس حرارة اللحم للتأكد من أن درجة الحرارة الداخلية وصلت إلى 74 درجة مئوية (165 درجة فهرنهايت).

التقديم: بمجرد أن ينضج الدجاج، أخرجه من الفرن واتركه يرتاح لبضع دقائق قبل التقديم. هذا يساعد على احتفاظ الدجاج بعصارته ويجعله أكثر طراوة. قدم الفراخ المشوية ساخنة مع الأرز، السلطة، الخبز أو أي طبق جانبي تفضله.

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